Fabricio Llobet dirigirá el sábado al Violeta ante Guillermo Brown (PM). Mientras Sebastián Habib estará a cargo del duelo del Portuario ante Berazategui. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó ayer lo único que quedaba pendiente para el inicio de la Temporada 2022 del Ascenso: la designación de árbitros para los encuentros que se disputarán el fin de semana. De esta manera, tanto Villa Dálmine como Puerto Nuevo tienen todo confirmado para sus respectivos debuts. El Violeta recibirá el sábado desde las 17.00 horas a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el estadio de Mitre y Puccini por la primera fecha de la Primera Nacional. Dicho encuentro tendrá a Fabricio Llobet como árbitro principal; a Ramón Ortiz y Federico Cano como asistentes; y a Damián Rubino como cuarto árbitro. Será la undécima vez que Llobet dirija al equipo de nuestra ciudad. Sus antecedentes en los diez cotejos previos marcan dos victorias para Villa Dálmine, cuatro empates y cuatro derrotas. Sin embargo, más allá de esa estadística "no positiva" para el Violeta, la última vez con este referee fue victoria 2-1 como visitante sobre Almagro, el pasado 25 de septiembre. En tanto, el regreso de Puerto Nuevo a la Primera C se materializará el domingo, cuando reciba a Berazategui en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco por la primera fecha del Torneo Apertura. El partido, que comenzará a las 17.00 horas, será arbitrado por Sebastián Habib y tendrá a Diego Trovatto y Benítez Soilan como asistentes, mientras Juan Cruz Robledo será "el cuarto". De esta manera, el Portuario se estará reencontrando con Habib, un árbitro que supo dirigirlo en varias ocasiones entre 207 y 2018, especialmente, y que en los últimos años estuvo actuando en la Primera C y también en algunos encuentros de la Primera B Metropolitana.

LLOBET YA DIRIGIÓ EN 10 OPORTUNIDADES AL VIOLETA, QUE GANÓ SOLO DOS VECES CON ESTE ÁRBITRO. "SERÁ IMPORTANTE TENER UN BUEN DEBUT PARA SEGUIR CONSOLIDÁNDONOS COMO EQUIPO" El delantero Juan Pablo Zárate marcó que el plantel Violeta espera hacerse fuerte de local. "Es uno de los grandes objetivos que tenemos", señaló. El debut de Villa Dálmine en el Campeonato 2022 de la Primera Nacional será el sábado desde las 17.00 horas frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el estadio de Mitre y Puccini. "Esperamos hacernos fuertes de local, que es uno de los grandes objetivos que tenemos", señaló al respecto Juan Pablo Zárate. "Será importante tener un buen debut para seguir consolidándonos como equipo", agregó en diálogo con FM Radio City. Sus declaraciones fueron posteriores al amistoso que los titulares del Violeta igualaron 0-0 con Deportivo Armenio el pasado sábado como local. "De los amistosos que jugamos en esta pretemporada, este último no estuvo a la altura de los que habíamos disputado anteriormente", manifestó "el Tanque". "Nos costó asociarnos y no tuvimos mucho juego. Si bien no nos generaron situaciones de gol, nosotros apuntamos a ser protagonistas y a generar oportunidades", analizó el atacante que llegó a Campana con la ilusión de repetir su gran campaña en el último Torneo Federal A (convirtió 17 goles para Cipolletti). Igualmente, Zárate marcó que "los partidos por los puntos son diferentes" y que los amistosos, justamente, "sirven para corregir situaciones y no repetir errores en el torneo". En ese sentido, respecto al ensayo con Armenio, el delantero marcó que el equipo debe mejorar en la toma de decisiones: "Tenemos que ser prolijos a la hora de correr y simples para jugar", aseguró.

EL DELANTERO VIOLETA CONVIRTIÓ DOS GOLES EN LA PRETEMPORADA.