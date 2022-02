NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine y Puerto Nuevo ya tienen árbitros para el debut El delantero marcó que el plantel Violeta espera hacerse fuerte de local. "Es uno de los grandes objetivos que tenemos", señaló. El debut de Villa Dálmine en el Campeonato 2022 de la Primera Nacional será el sábado desde las 17.00 horas frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el estadio de Mitre y Puccini. "Esperamos hacernos fuertes de local, que es uno de los grandes objetivos que tenemos", señaló al respecto Juan Pablo Zárate. "Será importante tener un buen debut para seguir consolidándonos como equipo", agregó en diálogo con FM Radio City. Sus declaraciones fueron posteriores al amistoso que los titulares del Violeta igualaron 0-0 con Deportivo Armenio el pasado sábado como local. "De los amistosos que jugamos en esta pretemporada, este último no estuvo a la altura de los que habíamos disputado anteriormente", manifestó "el Tanque". "Nos costó asociarnos y no tuvimos mucho juego. Si bien no nos generaron situaciones de gol, nosotros apuntamos a ser protagonistas y a generar oportunidades", analizó el atacante que llegó a Campana con la ilusión de repetir su gran campaña en el último Torneo Federal A (convirtió 17 goles para Cipolletti). Igualmente, Zárate marcó que "los partidos por los puntos son diferentes" y que los amistosos, justamente, "sirven para corregir situaciones y no repetir errores en el torneo". En ese sentido, respecto al ensayo con Armenio, el delantero marcó que el equipo debe mejorar en la toma de decisiones: "Tenemos que ser prolijos a la hora de correr y simples para jugar", aseguró.

EL DELANTERO VIOLETA, JUAN PABLO ZARATE, CONVIRTIÓ DOS GOLES EN LA PRETEMPORADA.