SIGUE MERCIER

Una semana después de cumplir los 42 años, el campanense Juan Ignacio Mercier (42 años) firmó contrato con Fénix. De esta manera, "Pololo" continuará con su carrera profesional, la cual comenzó en Flandria en el año 2000, justamente en la Primera B Metropolitana, categoría a la que regresa en este 2022. Después de su aparición en el Canario pasó por Deportivo Morón, Tristán Suárez, Platense, Argentinos Juniors (campeón del Clausura 2010), Al-Nasr de Arabia Saudita, Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, San Lorenzo (campeón Torneo Inicial 2013 y Copa Libertadores 2014), Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán, Mitre de Santiago del Estero, Sacachispas y FADEP de Mendoza. Además, también participó de tres amistosos de la Selección Argentina bajo la conducción técnica de Diego Armando Maradona.

WANCHOPE, A COLÓN

Ayer se cerró la negociación entre Boca Juniors y Colón de Santa Fe que transformará a Ramón Ábila (enfrentado con el Consejo del Fútbol) en nuevo jugador del Sabalero. La institución santafesina abonará 1,7 millones de dólares por la ficha de "Wanchope", quien firmaría contrato por tres años con el conjunto que hoy dirige Julio César Falcioni.

HERRERA, EN RIVER

El lateral derecho Andrés Herrera fue presentado como nueva incorporación de River Plate. Por esta transferencia, el Millonario desembolsará 2,5 millones de dólares en las arcas de San Lorenzo por el 70% de la ficha del jugador de 23 años. A su vez, el arribo de Herrera provocó la salida de Alex Vigo, quien ya fue presentado como nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda. Otro que dejó Núñez fue Federico Girotti, quien se sumó a Talleres de Córdoba.

PALMEIRAS FINALISTA

Con goles de Raphael Veiga y Dudu, Palmeiras venció ayer 2-0 a Al Ahly de Egipto y se clasificó a la final del Mundial de Clubes. El rival del conjunto brasileño se conocerá hoy, cuando Chelsea de Inglaterra se mida frente a Al-Hilal de Arabia Saudita (13.30, hora argentina).

PREMIER LEAGUE

La 24ª fecha de la Premier League había comenzado el martes 18 de enero, cuando Chelsea (actualmente en el Mundial de Clubes) igualó 1-1 con Brighton en el adelantado de la jornada que continuó ayer con tres encuentros: West Ham 1-0 Watford, Newcastle 3-1 Everton y Burnley 1-1 Manchester United. Hoy se jugarán otros cuatro partidos: Norwich vs Crystal Palace, Manchester City vs Brentford, Tottenham vs Southampton y Aston Villa vs Leeds United.

COPA ITALIA

Con Lautaro Martínez ingresando para los últimos 15 minutos, Inter avanzó ayer a las semifinales tras vencer 2-0 a Roma. Hoy, en otro de los duelos de Cuartos de Final, se medirán Milan y Lazio.