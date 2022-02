"De eso Sí se habla": encuentro para animarnos a preguntar

La cita es hoy a las 19:30 horas en el templo de la comunidad parroquial, Balbín y Pueyrredón. Hay un fragmento del libro "Mapas para la Fiesta" de Otto Maduro que se titula "Preguntas compartidas, más que respuestas prefabricadas". En este breve texto, el sociólogo, filósofo y teólogo venezolano habla de que quizás una de las malas costumbres de occidente "es la de definir, clasificar y juzgar a otras personas y culturas por las respuestas que ellas den a nuestras preguntas", e inmediatamente sugiere que tal vez "lo importante, lo significativo y decisivo de la vida humana, no sea tanto, realmente, las respuestas que damos a las preguntas de otros... sino las preguntas, interrogantes y cuestiones que orientan nuestras vidas y nuestros vínculos con el resto de la humanidad y de la creación toda". Algo de esto último, intenta plantear la invitación que queremos hacer como comunidad de la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen. "Aspiramos poder compartir, con todo aquel que lo desee, un espacio de escucha y diálogo, donde juntos podamos preguntarnos y ensayar algunas respuestas de aquello que nos inquieta, nos interpela como creyentes, no creyentes y como humanidad. En definitiva, ¿Qué otra cosa es el Evangelio sino la búsqueda apasionada de preguntas que orienten la Vida y la Fe?" La cita es este jueves 10 de febrero a las 19:30 horas en el templo de la comunidad parroquial, Balbín y Pueyrredón, para gestar un espacio donde podamos sentir que "De eso Sí se habla", de eso sí podemos hablar. De la mano de Gerardo García Helder, quien ayudará a introducirnos en la búsqueda de esas preguntas vitales, que habitan nuestro corazón y razón, para luego compartir un ida y vuelta sincero, libre y respetuoso que nos permita despojarnos de los prejuicios, los miedos u otros sentimientos que muchas veces nos lleva a repetir la frase "Mejor no hablar de ciertas cosas". Un poco de la historia de Gerardo García Helder Nacido en Rosario de Santa Fe el 30 de agosto de 1959, es Magíster en Sagradas Escrituras (Inst. Univ. ISEDET), Licenciado en Psicología (UBA) y Operador Socioterapéutico en el campo de las toxicodependencias (Progetto Uomo – Roma – Italia), cursando seminarios doctorales en el IIEGE (UBA) en vistas al Doctorado en Estudios de Género. Además, es uno de los Fundadores y actual Presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión; Director de la Editorial AMICO y del periódico "Diálogo" (dependientes de dicha Fundación). Miembro de la Asociación Bíblica Argentina (ABA). Director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. De 2013 a 2018 fue Coordinador Zonal del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) de la Federación Bíblica Católica (FEBIC) y miembro del Comité Ejecutivo Regional de América Latina y El Caribe (FEBIC LAC). Elegido Coordinador del Comité Organizativo Local y miembro del Comité Preparatorio Internacional de la Xº Asamblea General de FEBIC. Responsable del sitio RABI (Red Argentina Bíblica) en Facebook. Miembro del Consejo de Redacción de "ETIAM. Revista Agustiniana de Pensamiento". Hace años dicta ejercicios espirituales, cursos y conferencias en distintos lugares de América Latina. Escribió "Diccionario de Liturgia", "Mandalas cristianos", "ABC de San Agustín", "Les he lavado los pies: hagan ustedes lo mismo", "Los dones del Espíritu Santo" y cientos de libros devocionales (procurando animar bíblicamente diversas expresiones de piedad popular) y materiales catequísticos para niños y jóvenes. Tradujo algunas obras de san Agustín de Hipona y de teólogos contemporáneos al español.