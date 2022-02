La cifra marca un leve descenso con respecto al parte del día martes. Siguen sin registrarse decesos. Este miércoles la Secretaría de Salud municipal informó 87 nuevos contagios de COVID-19. De esta manera, se registró una leve baja respecto al día anterior, cuando se habían informado 90 casos. Ese número había sido el responsable de terminar con una seguidilla de partes diarios con contagios decrecientes. Sucede que un día antes se había reportado 50 contagios, mientras que el sábado fueron 81, el viernes 114 y el jueves 138. Hasta este lunes al menos los números parecían sostener que Campana estaba dejando atrás el pico de la tercera ola de la pandemia de COVID-19. Los 50 contagios notificados en el arranque de la semana resultó la cifra más baja desde el 24 de diciembre, cuando se informaron 23. Desde esa fecha los pacientes positivos no pararon de crecer y el récord de contagios diarios se rompió más de una vez en enero, llegando casi a los 500. El primer mes del año terminó representando no solo el punto más álgido del último embate del coronavirus, sino también los 31 peores días desde que la enfermedad desembarcó en Campana allá por marzo de 2020. Solo en enero del 2022 se reportaron el 30 por ciento de los casos totales acumulados, que hoy suman 25.652. El pico de la pandemia también dejó un lamentable tendal de fallecimientos. En lo que va del año, la ciudad acumuló 16 muertes, todas informadas entre el 20 de enero y el 4 de febrero, cuando el último fallecimiento del 2021 se había registrado a mediados de octubre. Sin víctimas informadas desde el viernes, el total de muertes causadas por COVID-19 se mantiene en 322. La tasa de letalidad en la ciudad es de 1,25%. En tanto, la campaña de vacunación continúa ampliándose. Hasta el momento y de acuerdo a datos de la Sala de Situación del gobierno provincial, en Campana se administraron 105.671 primeras dosis, 94.411 segundas y 11.533 terceras. A nivel provincial son 15.634.055 las primeras dosis suministradas, 13.744.129 las segundas y 1.488.449 las terceras. Por otra parte, la vecina ciudad de Zárate reportó este miércoles 183 nuevos casos de coronavirus. En tanto, se comunicaron tres víctimas fatales: dos hombres de 55 y 90 años y una mujer de 84, todos internados en el hospital de la vecina ciudad. Con estas cifras, Zárate acumula 24.481 contagios totales y 414 fallecidos.

EN NINGUNO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO PARTES DIARIOS, CAMPANA NO SUPERÓ EL CENTENAR DE NUEVOS POSITIVOS.