Berni a favor de la despenalización de la marihuana: "Va a ser el reemplazo natural del tabaco"

El ministro de Seguridad habló sobre la necesidad de estudiar la legalización del consumo y reclamó "cambiar el paradigma de la lucha contra el narcotráfico".

En pleno debate sobre la legalización de las drogas surgido del suceso que tuvo lugar la semana pasada en Hurlingham -el cual dejó un saldo de 24 muertos y decenas de intoxicados por consumir cocaína adulterada-, Sergio Berni habló del tema en declaraciones televisivas.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires dijo que es necesario estudiar la legalización del consumo y la comercialización de todas las drogas. "En este momento hay que hablar de un flagelo que la realidad ha puesto a la luz nuevamente, que es el narcotráfico, la adicción y las falencias que tenemos que superar en el mundo", expresó.

Y recalcó que la marihuana "va a ser el reemplazo natural del tabaco". En ese sentido, agregó que las autoridades deberían centrar su trabajo en políticas de prevención y rehabilitación, que son cuestiones "pendientes en la Argentina".

A su vez, mencionó que "los argentinos tenemos que discutir nuevos paradigmas y buscar las mejores políticas públicas para luchar contra el narcotráfico, porque evidentemente las políticas de lucha contra el narcotráfico han fracasado en el mundo".

Respecto al hecho que dejó un saldo de 24 muertos y decenas de intoxicados, y que generó preocupación en el país, Berni declaro que "la droga fue extremadamente letal".

"Hablamos con las víctimas y refieren que, en cuestión de minutos, ya sentían que se morían", continuó.

También precisó que se trataba de una droga de "muy, muy, muy baja calidad" y que "una dosis de esa droga vale más barato que una botellita de gaseosa que compre en cualquier estación de servicio".

Además, informó que ya secuestraron 25 mil dosis. "Tengo la plena certeza y sé, casi con seguridad, donde hay remanente de eso y estoy peleando con la Justicia para que me habilite el allanamiento, aunque parezca mentira. Solamente en la Argentina pasan estas cosas. La Justicia todavía no lo resolvió. Se tiran la pelota unos a otros y esa droga mañana podría estar vendida. Estamos haciendo todo lo posible para que no", concluyó al respecto.