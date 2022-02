P U B L I C







Alejandra Dip





Cuenta originaria. Año 9 Ik 5129. Nuevo Año Haab Comienza El 19/2/22 10 Manik 5130. Etz´Nab- Tijax- Ollin-espejo. Cuchillo De Doble Filo. Espejo: reflejo de la realidad para poder modificarla y modificarnos. Energía de corte. Corta con la ilusión de las apariencias. Cambia el rumbo. Corta con las energías negativas. Animal de poder. Pez espada, lechuza y tucán. Piedra: obsidiana. Metal: cobre. Partes del cuerpo que rige: dientes. Uñas y lengua. Hoy comienza una nueva onda encantada, un ciclo de 13 días de aprendizaje que nos propone el Espejo. El Espejo es el último escalón para ordenar las emociones antes que llegue la transformación. Recuerden que estamos en la estación azul, que es la más fuerte de todas las estaciones mayas por tener toda la seguidilla de portales y el tubo vibracional que es el centro del Calendario. Esta estación nos ayuda a transformar el conocimiento obtenido para poder entender mejor las cosas. El Espejo nos mostrará un sinfín de imágenes que reflejaran nuestra realidad para cortar con el autoengaño y la necesidad de creer que siempre tienen que conseguirse las cosas con mucho sacrificio. Basta ya de sacrificios! Esto es lo que esta energía nos va a llevar a decir y a hacer: cortar con todo lo que no nos deja avanzar, dejar de perder las oportunidades que pasan por delante de nuestras narices. Cortar negaciones, ordenar todo lo que este desacomodado, que fluyan las situaciones que quedaron stand by, estancadas. Refleja siempre la verdad. Nos puede mostrar imágenes que no queremos ver, hay que estar preparados para ello y dejar la violencia atrás, los sentimientos, emociones resentidas, y agresivas. Basta de autoengaños. Si estamos en eje nos aportará claridad mental. Ojo con la ceguera desmedida, no quiere ver lo que es inevitable, cuidado con negar todo y boicotearse. No nos quedemos en temas superficiales como mecanismo de ocultamiento de la realidad o llenarnos de información que nos desvíen en otro sentido. La verdad no se puede esconder, es como querer tapar el sol con la mano. Tenemos que arrancar esta trecena dispuestos a que todo cambie y llegue la real transformación, sea para el lado que sea. Decante donde decante. Basta de sufrimientos. Basta de sacrificios. Basta de negación. La transformación no se puede parar porque llegó para quedarse, estamos en épocas de mucho cambio y estos cambios se aceleran cada vez más. Que la luz nos ilumine, que la paz nos llene el alma, que la claridad nos tome queriendo estar mejor con los nuestros, con esperanza y justicia. Que el Espejo levante la vibra nuestra, la del país, la del Mundo para que estemos felices y con alegría y queriendo empezar el camino que nos lleve a estar mejor. YO SOY TU OTRO YO. IN LAK´ECH. Bonus Sahumado: Para activar tu Energía del día te recomendamos estos aromas a hierbas, resinas, y flores.