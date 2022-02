Efemérides del día de la fecha, 10 de Febrero

DÍA MUNDIAL DE LAS LEGUMBRES Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 73/251 en el año 2019, en este día se concientiza acerca de los beneficios nutricionales y medioambientales de las legumbres. El tema de este año es "Legumbres para empoderar a los jóvenes en el logro de sistemas agroalimentarios sostenibles" y se enfoca en el papel fundamental de los jóvenes en la construcción de un futuro mejor para la alimentación: "Los jóvenes pueden actuar como nexo entre las técnicas agrícolas tradicionales y las nuevas tecnologías, ayudando a que la agricultura sea más sostenible y tenga en cuenta la nutrición". Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los tipos de legumbres más conocidas y consumidas son los garbanzos, los guisantes y los frijoles. A su vez, informa que las mismas constituyen uno de los principales alimentos ricos en fibra y son una excelente fuente de proteínas de origen vegetal; son bajas en grasas, sodio y no tienen colesterol; y no contienen gluten en su estado natural por lo que son una opción ideal para los celíacos. En cuanto a los beneficios medioambientales, la ONU comunica que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en los suelos por lo que mejoran la fertilidad de los mismos además contribuyen a la mitigación del cambio climático reduciendo la dependencia de los fertilizantes sintéticos utilizados para aportar nitrógeno al suelo.



SAN LORENZO SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA ARGENTINA 2015 Hace 6 años San Lorenzo vencía 4-0 a Boca y se consagraba campeón de la Supercopa Argentina 2015. El equipo dirigido por Pablo Guede e integrado por Sebastián Torrico, Emmanuel Mas, Fernando Belluschi, Néstor Ortigoza, Martín Cauteruccio, Nicolás Blandi y Leandro Romagnoli, arribó a esta competencia tras salir subcampeón del Campeonato de Primera División. El cual tuvo como campeón a Boca que por 3 puntos se quedó con el título. En dicho torneo, el Ciclón ganó 18 partidos, empató 7 y perdió 5. Justamente, su rival fue el xeneize que, además de lograr dicho título, había salido campeón de la Copa Argentina 2014/15 luego de ganar 2-0 a Rosario Central con goles de Nicolás Lodeiro y Andrés Chavez. El partido se disputó en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde los Cuervos tuvieron una destacada actuación en la que el doblete de Barrientos y los tantos de Belluschi y Blandi sellaron la aplastante victoria 4-0. "Intentamos ser protagonistas en todas las canchas y hoy lo conseguimos. Merecimos el triunfo de principio a fin y creo que pudimos darle una alegría a la gente" manifestó Romagnoli.



"OPPOSITES ATTRACT" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1990, el sencillo "Opposites Attract" de Paula Abdul y The Wild Pair destronaba a "How am I supposed to live without you" de Michael Bolton del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Forever your girl" (1988) y compuesto por Oliver Leiber, la canción fue la cuarta del disco en llegar a lo más alto de las listas (después de "Straight up", "Forever your girl" y "Cold hearted").