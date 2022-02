Uno de cada tres argentinos conoció a su pareja en una app de citas

(Por InfoGEI) - Un 30% de argentinos conoció a su pareja a través de una app de citas, mientras que el 62% manifestó que allí encontró una "relación casual", en tanto que 7 de cada 10 expresó "temor de ser estafado o de toparse con perfiles falsos, reveló un estudio sobre seguridad informática. La encuesta mostró, además, que un cuarto de los argentinos (26%) se "sentiría avergonzado de admitir" que conoció a su pareja de esta forma, a pesar de la popularidad de este tipo de aplicaciones. El 52% de los argentinos encuestados aseguró que estas apps les han hecho más fácil conocer personas para diversos fines: relaciones de largo plazo (32%), un encuentro casual (32%), y una pareja sexual (37%), de acuerdo con los resultados del informe "Amor en la era del algoritmo". El estudio reveló que a medida que aumenta la actividad de las personas en las aplicaciones de citas, también pueden crecer los riesgos asociados a estas plataformas. Como el uso de estas aplicaciones aumentó durante la pandemia y así los riesgos, el informe destacó que se avanzó en hacerlas "más seguras, sobre todo en el aspecto técnico". Las apps analizadas en el estudio fueron: Tinder, OkCupid, Badoo, Bumble, Mamba, Pure, Feeld, Happn y Her. Para que las personas disfruten de las aplicaciones de citas de modo seguro y privado, el estudio brindó una serie de recomendaciones como: tener cautela al compartir fotos, y elegir aquellas que no revelen información innecesaria como dirección personal o laboral. Asimismo, recomendó cuidar datos personales para evitar ser víctima de suplantación de identidad; procurar no compartir números de teléfono; no apresurarse a contar la historia completa de vida o información más personal. Otra de las sugerencias detalladas es tener cuidado con los enlaces que se comparten porque pueden conducir a sitios falsos o auto-descargar malware (software malicioso) en el celular.