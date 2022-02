Desde hace algún tiempo atrás que tenía pendiente una jornada de pesca con uno de los suscriptores de nuestro canal de YouTube, es por lo cual me comuniqué con Santiago Azorín de aquí de nuestra localidad de Campana y coordinamos finalmente nuestra salida de pesca para el pasado lunes 7 de febrero. Promediando las 6:30 horas de esa mañana de lunes pasé a buscar a Santiago por su domicilio, después de los saludos y de cargar todos sus elementos de pesca y comestibles, salimos por Ruta 9 para empalmar la ruta provincial Nº 6. Al llegar a Calixto Dellepiane realizamos nuestra primera parada en Carnadas El Toro, donde nos proveímos de una buena variedad de carnadas y excelentes porciones. Como de costumbre, nuestro viaje continuó hasta la guardería del Camping Recreo Keidel donde está en guarda mi embarcación "Gino", quitamos las lonas cobertoras y nos dispusimos a cargar todo lo necesario para esta jornada de pesca. Ya en marcha aguas abajo y con un Paraná Guazú bastante calmo por la baja intensidad del viento, navegamos por unos treinta minutos hasta nuestro sector de fondeo y pesca en aguas del Paraná Bravo. Como de costumbre fondeamos en una profundidad media de unos ocho metros y nos dedicamos al armado de nuestros equipos y a realizar generosos encarnes con una gran variedad de carnadas, entre las que se encontraban maíz fermentado, masa, tripa de pollo, daditos de hígado vacuno, filet de sábalo y anguilas entre otros. Después de una prudencial espera y prácticamente sin respuestas de piques, modificamos nuestro fondeo a una profundidad de unos once metros. Igualmente las respuestas que recibimos en esta profundidad fueron de ejemplares de piel menores, como paties y bagres del tipo picuditos. Promediando el mediodía y sin mejora del pique, decidí navegar aguas abajo hasta las inmediaciones del kilómetro 162 del Paraná Bravo antes de la boca del río Gutiérrez, donde en varias oportunidades realizamos buenas jornadas de pesca, reacondicionamos los equipos, carnadas y comenzamos a realizar nuestros intentos en este lugar. Realmente los piques aquí no se hicieron esperar, aunque eran muy imperceptibles y costaba demasiado clavar firmemente la pieza. Tuvimos la suerte con Santiago de dar con las hermosas bogas del Bravo y así fue que una a una comenzamos a darles captura a bogas que promediaban de los 2,700 kilos a los 4 kilos y algo más de peso. Pero claro cuando digo de que los piques eran imperceptibles quiero decir que las bogas no estaban comiendo como de costumbre tomando firmemente las carnadas, sino como que iban comiendo de estas de a poco como robándolas de los anzuelos y esto nos llevó a tener que estar muy pero muy atentos. Por otra parte, para poder concretar las capturas tuvimos que modificar las medidas de nuestros anzuelos por otros más pequeños, dado que con los corvineros número 3 era imposible prenderlas. Por otra parte realizamos muchas devoluciones de ejemplares que no superaban los dos kilos de peso, así como también a punto de ser boneteadas se nos fueron varios ejemplares que holgadamente superaban los 4 kilos de peso, esto se daba al cortar con sus dientes las brazoladas de nuestras líneas. En líneas generales en un 70% de las capturas se dieron con maíz fermentado recubierto con maza y un 30% se dieron con hígado vacuno. En los equipos encarnados con tripa de pollo y filet de sábalo se recibieron respuestas y capturas de bagres amarillos, bagres blancos y paties de mediano porte. En cuanto a las demás carnadas que teníamos a bordo en este día no resultaron efectivas en este sector del Bravo. Uno de los datos curiosos de esta semana fue la de no registrar capturas de carpas, las que se venían dando y de portes que llegaban a rondar hasta los 10 kilos de peso. Por otra parte, en varias oportunidades, sacamos prendido de nuestros anzuelos pequeños pedazos de ramas cargadas por completo de mejillones asiáticos, que como todos sabemos es una de las comidas preferenciales de las bogas, estos mejillones son los mismos que se encuentran en los malecones de Berisso de ahí que las bogas habiten en ese lugar y se den de portes realmente sorprendentes también. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz por el mes de Febrero lo encontrás como siempre todos los días jueves pero en el horario de 21 a 22 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. En nuestro programa televisivo Nº 918 de esta semana en nuestro canal de YouTube, te mostramos la primera parte de lo comentado en esta nota y como ya es tradicional nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver también a través de nuestra página www.semanariopescador.com las 24 horas.

Santiago Azorín con uno de los ejemplares de bogas que superó los 4 kilos de peso en esta jornada.





Muchos ejemplares de bogas promediaron los 3,300 kilos de peso y se realizó la devolución de muchas que no llegaron a los dos kilos.