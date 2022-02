El plantel conducido por Alejandro Albamonte hizo una práctica de fútbol con la Reserva para seguir preparando el debut del domingo frente a Berazategui. Este miércoles, con una práctica de fútbol ante el equipo de Reserva, el plantel de Puerto Nuevo dio un paso más camino al debut que afrontará el domingo frente a Berazategui como local, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Primera C. Durante el entrenamiento que se realizó en el estadio Carlos Vallejos (cuyo campo de juego luce en muy buenas condiciones), el DT Alejandro Albamonte evaluó a la posible alineación titular que presentará ante al Naranja y también algunas alternativas en ciertas posiciones, teniendo en cuenta que posee un amplio recambio dada la base que ha continuado respecto a la pasada campaña y la gran cantidad de jugadores que se ha sumado en este receso. En ese sentido, en los últimos días se han confirmado las incorporaciones del arquero Ulises Di Sandro, del mediocampista uruguayo Bautista Pereira y de los delanteros Lautaro Sequeira y Gastón Cueto. Igualmente, la formación inicial que tiene en mente Albamonte sería la misma que ha utilizado como titular en los amistosos. Así, apenas surgen un par de dudas en la defensa: una en el puesto de segundo marcador central (Mario Godoy sufrió algunas molestias musculares y Santiago Tallarico es la principal alternativa) y otra en el lateral izquierdo, donde Gonzalo Pulido encontró competencia una vez que Gian Croci fue confirmado en el plantel. Entonces, la alineación que se perfila para el debut sería: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Godoy o Tallarico, Pulido o Croci; Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Rodrigo Martínez, Julio Serrano, Enzo Moreno; y Leandro Fleita. "Estamos con muchas ganas de arrancar. Estamos muy ilusionados de cara al torneo, sabiendo que el club vuelve después de muchos años a la Primera C", contó en la previa Gonzalo Pulido. "Estamos contentos con los amistosos que hicimos. Nos sentimos bien. Buscamos funcionamiento y creo que lo fuimos encontrando. El entrenador nos pide que presionemos cuando no tenemos la pelota y que cuando la recuperamos, que tengamos tenencia si no podemos atacar rápido", agregó en diálogo con Radio City Campana. Sobre Berazategui, el lateral izquierdo marcó que "es un gran rival, que viene de una gran temporada y que tiene un gran cuerpo técnico y buenos jugadores". Igualmente advirtió: "Pero nosotros tenemos nuestras armas para pelearles de igual a igual".

MARTÍN HERCEG, UNA DE LAS ALTERNATIVAS QUE HA SUMADO EL PORTUARIO PARA EL MEDIOCAMPO (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).