San Felipe y Desamparados jugarán el sábado entre sí; La Esperanza recibe el domingo a Sarmiento de Zárate; y La Josefa visita el lunes a Fundición en Baradero. La cuarta fecha de la Copa Federación Norte 2022 marcará el inicio de la segunda rueda de la fase de grupos. Así, para los equipos de nuestra ciudad se vienen partidos decisivos en la búsqueda de un lugar en los Octavos de Final. Y para el fin de semana que se aproxima, los cuatro conjuntos de nuestra ciudad ya tienen programación confirmada. El sábado, por la Zona C, Deportivo San Felipe (7 puntos) será local frente a Desamparados (sin unidades) en un partido que se jugará en cancha de Las Campanas desde las 17.30 horas. En caso de ganar, el Aurinegro podría asegurar su pase a la próxima instancia si también gana Atlético Baradero (se enfrenta con Estrada de Zárate). Para Desamparados no hay margen: debe ganar si quiere mantenerse con chances de llegar a Octavos. El domingo, por la Zona D, Defensores de La Esperanza recibirá a Sarmiento de Zárate en un cotejo que se desarrollará también en cancha de Las Campanas, pero desde las 17.00 horas. El Verdinegro buscará dejar atrás la sorpresiva derrota que sufrió el pasado sábado ante Defensores Unidos de San Pedro y sumar de a tres para acercarse a los Octavos de Final. Finalmente, la programación no fue benévola con La Josefa, que deberá enfrentar a Fundición de Baradero el lunes a las 20.30 horas por la cuarta fecha de la Zona B. Después de igualar con Central Buenos Aires, el conjunto dirigido por Marcelo Tornatori intentará seguir sumando para depender de sí mismo al momento de definir el pase a la próxima instancia.