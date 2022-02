CASI SANTO NUEVAMENTE Después de un largo coqueteo entre las partes, San Lorenzo confirmaría hoy al campanense Nicolás Blandi (32 años) como nueva incorporación para el plantel que dirige Pedro Troglio. El delantero, de último paso por Unión de Santa Fe, regresaría así al Ciclón, donde acumula 163 partidos disputados, 64 goles convertidos y 2 títulos (Copa Libertadores 2014 y Supercopa Argentina 2015).



ARRANCA LA PRIMERA Esta noche, con cuatro partidos, comienza la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. En el primer turno, desde las 19.15, se enfrentarán: Patronato vs Argentinos y Sarmiento vs Atlético Tucumán. Y en el segundo, a partir de las 21.30, jugarán: Newells vs Defensa y Justicia y Central Córdoba (SdE) vs Barracas Central. El campeonato cuenta con la participación de 28 equipos, divididos en dos zonas de catorce. En cada grupo se jugará todos contra todos, a una sola rueda, y además habrá una fecha de partidos "interzonales". Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a los Cuartos de Final. CHELSEA FINALISTA Sin sobrarle nada, Chelsea derrotó ayer 1-0 a Al Hilal y se convirtió en el segundo finalista del Mundial de Clubes. El conjunto inglés se impuso con un tanto de Romelu Lukaku y el domingo disputará el título frente a Palmeiras de Brasil. PREMIER LEAGUE En un partidazo, Aston Villa y Leeds United igualaron ayer 3-3 por la 24ª fecha de la Premier League. En Aston Villa fueron titulares Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (salió lesionado), mientras el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa se recuperó de una desventaja de 3-1 para alcanzar el empate como visitante. Además, ayer jugaron: Norwich 1-1 Crystal Palace, Manchester City 2-0 Brentford y Tottenham 2-3 Southampton. Hoy se cierra la fecha con Wolverhampton vs Arsenal y Liverpool vs Leicester. COPA LIBERTADORES Se completaron los partidos de ida de la primera fase previa: Olimpia de Paraguay venció 1-0 como visitante a Universidad César Vallejo de Perú; Bolívar de Bolivia derrotó 3-2 a Deportivo Lara en Venezuela; y City Torque de Uruguay y Barcelona de Guayaquil igualaron 1-1 en Montevideo. CORIA, A CUARTOS Federico Coria se convirtió ayer en el primer local en clasificarse a los Cuartos de Final del Argentina Open, el ATP 250 que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El santafesino derrotó ayer 4-6, 7-5 y 6-4 al serbio Dusan Lajovic y mañana se medirá con el noruego Casper Rudd (máximo favorito) por un lugar en semifinales. En cambio, quien se quedó en el camino este miércoles fue Sebastián Báez, que perdió anoche 6-3 y 6-3 con el italiano Lorenzo Sonego. Hoy, otros tres argentinos buscarán su lugar en Cuartos de Final: Federico Delbonis se mide con el español Pablo Andújar; Francisco Cerúndolo juega ante el serbio Miomir Kecmanovic; y Diego Schwartzman enfrentará al español Jaume Munar.