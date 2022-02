Por el 40º aniversario de Malvinas, se prepara una gran agenda de actividades

El intendente Abella se reunió con ex combatientes para diagramar propuestas para todo el año con el fin de conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. Por iniciativa del intendente Sebastián Abella, comenzó a diagramarse una amplia agenda de actividades que se realizarán durante el 2022 para conmemorar el 40º Aniversario de la guerra de Malvinas. Como parte de ello, el jefe comunal mantuvo una primera reunión en el Centro Educativo Municipal con un grupo de veteranos de guerra donde se escucharon y atendieron todas las propuestas. En este marco, se planificaron distintas acciones para el acto del 2 de abril y se plateó presentar un proyecto en Jefatura Distrital para que los ex combatientes puedan llegar a todas las escuelas de Campana para exponer su testimonio. Durante el encuentro, del que también participaron la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, y la directora de Educación, Milva López Pereyra, se acordó generar una próxima reunión para seguir avanzando en la diagramación de las actividades. "La conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, nos permite seguir manteniendo viva la memoria de los jóvenes soldados que murieron, de sus familias y sus compañeros para homenajearlos, y esta planificación va en esa línea", comentó Abella tras la reunión.

Abella se mostró muy comprometido en homenajear a los ex combatientes y caídos en la guerra.





Comenzó a prepararse la conmemoración de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas.