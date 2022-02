El plantel conducido por Marcelo Franchini realizará este viernes su último entrenamiento antes del primer partido del Campeonato 2022. El DT probó alternativas en todas las líneas y mantiene dudas en el once inicial.

Este viernes, el plantel de Villa Dálmine realizará su último entrenamiento antes de su debut en el Campeonato 2022 de la Primera Nacional, pautado para mañana sábado a partir de las 17.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini, donde recibirá la visita de Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Y después de una performance poco convincente frente a Deportivo Armenio en el último partido amistoso de la pretemporada, el entrenador Marcelo Franchini probó, durante esta semana, variantes en todas las líneas respecto a la formación titular de ese ensayo.

"(Frente a Armenio) Nos faltó juntar más las líneas para tener mejores asociaciones, pero igualmente creo que vamos a andar bien", señaló Ezequiel D´Angelo luego del amistoso frente al Tricolor de Ingeniero Maschwitz.

El zurdo, que padeció algunas molestias físicas durante la pretemporada, estaría desde el arranque frente a Guillermo Brown, después que el equipo no tuviera el volumen de juego esperado cuando Rafael Sangiovani lo reemplazó en el mediocampo como volante interno.

En esa línea, Laureano Tello es una fija, mientras la posición de volante central se la disputan entre Emiliano Agüero (titular ante Armenio) y Brian Camisassa (fue titular en los otros tres amistosos, pero arrastra dolores en su pierna derecha).

En la defensa, Facundo Gómez y Fernando Moreyra serán los marcadores centrales y Diego Martínez jugará como lateral izquierdo. En cambio, sobre la derecha, el DT analiza dos opciones: Agustín Alberione o Federico Mazur (ante Deportivo Merlo debió retirarse por un corte en el rostro y frente a Armenio no pudo estar por un esguince en el hombro).

Finalmente, en ofensiva, el extremo Nicolás González y el centrodelantero Juan Pablo Zárate tienen un lugar seguro en la formación titular. Y la duda surge ante la ausencia de Lautaro Díaz (se recupera de una distensión muscular): Francisco Nouet sería su reemplazante natural, aunque en el último amistoso, Franchini también probó con Federico Haberkorn, un jugador de otras características (similares a las de Zárate).

En caso de ingresar el delantero surgido en Vélez Sarsfield hasta podría variar el esquema táctico, una situación que sorprendería por la insistencia de Franchini con el 4-3-3 tanto durante la pasada temporada como en la actual pretemporada.

En limpio, más allá de lo táctico, la probable formación del Violeta para el debut de mañana sería: Germán Montoya; Mazur o Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Agüero o Camisasssa, Ezequiel D´Angelo; Nicolás González, Juan Pablo Zárate y Nouet o Haberkorn.

Hoy, tras la última práctica de la semana, podría haber confirmaciones al respecto, al tiempo que también se conocerá la primera lista de convocados de Marcelo Franchini para este Campeonato 2022 de la Primera Nacional.



FACUNDO GÓMEZ SERÁ EL PRIMER MARCADOR CENTRAL DEL EQUIPO.

ESTA NOCHE INICIA EL CAMPEONATO

Deportivo Morón recibe a Tristán Suárez desde las 20.00 horas.

El populoso Campeonato 2022 de la Primera Nacional se pondrá en marcha esta noche: desde las 20.00 horas, Deportivo Morón recibirá a Tristán Suárez en el encuentro que abrirá la primera fecha de este certamen que cuenta con la participación de 37 equipos.

Esta semana, el Gallo perdió al enganche Brian Orosco (exjugador de Villa Dálmine), quien se convirtió en nueva incorporación de Estudiantes de La Plata (el Pincha ya se había interesado en su ficha cuando el talentoso mediocampista jugaba en el Violeta).

Luego del duelo de esta noche en el estadio Nuevo Francisco Urbano, la programación de la primera fecha de la Primera Nacional continuará de la siguiente manera:

-Sábado: Almagro vs Mitre de Santiago del Estero (17.00), Deportivo Madryn vs Agropecuario (17.00), Flandria vs Defensores de Belgrano (17.00), Villa Dálmine vs Guillermo Brown (17.00), Temperley vs San Martín de Tucumán (19.15), Alvarado vs Sacachispas (20.00), Gimnasia de Jujuy vs Brown de Adrogué (21.00), All Boys vs Atlanta (21.15) y Almirante Brown vs Chacarita (21.30).

-Domingo: Deportivo Maipú vs Independiente Rivadavia (17.00), Gimnasia de Mendoza vs San Martín de San Juan (17.30), Güemes vs Estudiantes de Buenos Aires (20.00) y Estudiantes de Río Cuarto vs Instituto (21.15).

-Lunes: Deportivo Riestra vs Santamarina (17.00), San Telmo vs Chaco For Ever (17.00), Nueva Chicago vs Ferro Carril Oeste (19.15) y Belgrano vs Atlético de Rafaela (21.30).