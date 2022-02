RETROCESO La cotización del dólar blue retrocedió $1,5 a $ 215,50 recortando parcialmente las dos unidades que había avanzando en la víspera. En tanto, el Banco Central corrigió la cotización oficial a $111,59, lo que implica un avance de 0,06%. De esta forma la versión ahorro o solidario se movió a $184,12. El dólar mayorista subió 0,09% hasta 106,01, doce centavos más que ayer y acumuló un alza de 60 centavos en la semana. La brecha cambiaria respecto a esta cotización es de 103,5%. Las versiones financieras del dólar completaron la rueda con tendencia alcista. El contado con liquidación subió 0,70% a $214,35 y el dólar MEP avanzó 1,10% a $207,15. SALARIOS GANADORES Los salarios del sector público y privado registrado alcanzaron el año pasado un aumento promedio del 53,4%, por encima del la inflación del 50,9%, según informó el INDEC. Los salarios del sector público lideraron la suba, con una mejora interanual del 58,6%, contra 55,3% del sector privado. Los trabajadores informales, que se desempeñan en la economía en negro, perdieron frente a la inflación anual, ya que obtuvieron una mejora interanual del 40,6%, diez puntos porcentuales por debajo del aumento de los precios minoristas. El Ministerio de Economía destacó que por primera vez en diciembre los salarios crecieron en términos reales después de casi cuatro años. Frente a la inflación del año pasado, los salarios mejoraron en 2,5 puntos porcentuales nominales, frente a la suba del costo de vida. AUMENTOS Los precios del pan y de los productos panificados aumentarán entre 20% y 25% a partir del lunes próximo, a raíz de los incrementos que se registraron en las materias primas. Así lo anticipó el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, quien admitió que a los panaderos "no nos queda otra alternativa" que trasladar los mayores costos a precios. Así, el kilo de pan pasará a costar entre $240 y $300 en las bocas de expendio de la provincia de Buenos Aires y también en la Capital Federal. En cuanto a la docena de facturas, tendrá un costo promedio de $600. El dirigente explicó que "en las últimas semanas hubo aumentos en el combustible, en los servicios y en muchas de nuestras materias primas. Los huevos, por ejemplo, en 1O días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel el 10%; la levadura un 35%. Es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios". Asimismo, puntualizó que "en los últimos 25 días estamos recibiendo materias primas con aumentos. Y llegó el momento de trasladar a precios. Es inevitable, porque los porcentajes son muy altos. También subieron los alquileres y la carga tributaria es muy alta", enfatizó. INFLATION La inflación ya no es solo "industria argentina": los Estados Unidos también la padecen con un 0,6% para enero y un 7,5 anual según los números que se anunciaron oficialmente este jueves. Aquella, como la Argentina, está reputada como una tierra de asadores y parrilladas, pero allí como aquí, la carne vacuna se está volviendo un lujo por obra y arte del flagelo que en estas latitudes es tema de todos los días para varias generaciones de habitantes. La inflación aumentó en un 7% en 2021, algo que no se veía desde 1982. Los datos de enero marcan: 0,6% mensual y 7,5 anual. Acertó la prensa internacional que en los sondeos previos indicaba que podría haberse haberse acelerado aún más. Los compradores estadounidenses vieron que los precios de aves, carnes, huevos y pescado aumentaron 12,5% el año pasado. En el caso de la carne de res la disparada llegó hasta un 23%, según el corte. En ciertos comercios, solo la carne picada sigue siendo accesible para el bolsillo medio.