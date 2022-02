Alejandra Dip





Cuenta originaria. AÑO 9 IK 5129. Nuevo Año Haab Comienza El 19/2/22 10 Manik 5130. Kawok. Cauac - Kauak - Quiahuthi. Tormenta: transforma, canaliza, autogenera. Posibilidad de llegar bien alto si lo proponemos. Cambio. Desapego absoluto. Rige el corazón y los nervios. Su animal es la tortuga. Su piedra el Coral KAWOK 2. Esta Energía tan fuerte, tan devastadora, la que acelera todo es el desafío a pasar durante estos 13 días y es la energía que nos marcó los sucesos que aún venimos atravesando desde el 2020. Estamos inmersos en un círculo que por momentos parece no tener salida. La Tormenta se va a encargar de dar un vuelco a esa situación, solo si podemos estar netamente positivos y en nuestro centro. La Tormenta arrasa, se lleva todo puesto, da un cambio radical a cualquier situación que estemos atravesando. Transforma pero de fondo. Nada queda igual luego del paso de la Tormenta. Es una Energía impulsiva, intensa, sacude purificando situaciones. RECICLA. Nos va a predisponer a hacer mudanzas internas y externas, a dar un vuelco a cualquier situación que se venga postergando o que esté estancada. Afecta el orden interno nuestro y también del país. Se da una transformación a velocidad de la luz, eso es lo que piden las energías cósmicas y nos desafían a que lo llevemos adelante. Obviamente como está en el lugar de desafío es lo que más nos va a costar hacer, es nuestro talón de Aquiles, es nuestra parte floja, débil. Podemos estar acelerados, quisquillosos, obsesivos, lentos, encerrados en nuestra propia burbuja, queriendo hacer, pero paralizados. O transformamos o nos paralizamos y nos quedamos con las ganas y esperando que alguien más venga a transformar por nosotros. Algo que no va a ocurrir. Momento de apostar a lo nuevo, de apostar que este desafío sea posible. No podemos esperar más! El Espejo nos vino a proponer cortar con el autosacrificio y el sacrificio del pueblo. El Espejo nos muestra en los otros la realidad que necesita dar un vuelco. Esta Energía en negativo, es explosiva y destructiva. Hoy tenemos que hacer de la transformación un espacio nuevo, una nueva salida, un nuevo amanecer. No destruyamos todo con violencia, no es una buena salida para nadie y menos la del pueblo, del país, del mundo. Segundo día de la Trecena de corte, que vino CON TODO. Recuerden que dentro de 2 días entramos en la columna vertebral del Tzolkin, el tubo vibracional, vibraremos 20 días más alto, más fuerte. Todo lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir para nuestro aprendizaje. IN LAK ECH. Bonus Sahumado: Para activar la energía de tu sello Tormenta te recomendamos estos aromas a hierbas, resinas, y flores. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar