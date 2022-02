Efemérides del día de la fecha, 11 de Febrero

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 70/212 en el año 2015, en este día se reconoce el papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología y se insta a lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y niñas. El tema de este año es "Equidad, Diversidad e Inclusión: El agua nos une" y reunirá a mujeres de la ciencia y a expertos de todo el mundo, representantes de organizaciones internacionales y del sector privado para debatir el nexo del agua en la consecución de los tres pilares del desarrollo sostenible (prosperidad económica, justicia social e integridad medioambiental). Según la ONU, las mujeres representan el 33% de todos los investigadores y, en campos de vanguardia como la inteligencia artificial, solo 1 de cada 5 profesionales es una mujer, es decir, el 22%. Con motivo de esta efeméride, António Guterres, Secretario General de la ONU, expresó: "En este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, exhorto a todas las personas a crear un mundo en el que las mujeres puedan desarrollar su verdadero potencial y en el que las niñas de hoy encabecen los avances científicos y la innovación del mañana, a fin de que el futuro sea justo y sostenible para todos".



FALLECE WHITNEY HOUSTON Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto del año 1963 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Hija de Cissy Houston, cantante de góspel y soul, Houston comenzó a cantar desde temprana edad en el coro de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza y junto a su madre en el escenario. A los 15 años participó en la grabación del disco "Think It Over" (1978) de Cissy y colaboró con Michael Zager en la canción "Life´s a party": "Creciendo alrededor de grandes cantantes, no puedes evitarlo. Me identifiqué con la música inmediatamente. Era tan natural para mí que cuando comencé a cantar era casi como hablar". Más adelante, en el año 1985, lanzó su primer disco "Whitney Houston", el cual se destacó por las canciones "How will I know", "Greatest love of all" y "Saving all my love for you". Dos años después, lanzó su segundo álbum "Whitney" que se convirtió en un éxito internacional con los sencillos "Where do broken hearts go", "I wanna dance with somebody (who loves me)", "So emotional" y "Didn´t we almost have it all". Con el correr de los años, le sucedieron los discos "I´m your baby tonight" (1990), "My love is your love" (1998) y "Just Whitney" (2002), entre otros. Por otro lado, en el año 1992, debutó en la gran pantalla protagonizando la película "El guardaespaldas" junto Kevin Costner; luego actuó en "Esperando un respiro" (1995) y "La mujer del predicador" (1996). Falleció en el año 2012 en California, Estados Unidos.



SE LANZA "MIRRORS" Un día como hoy en el año 2013, Justin Timberlake lanzaba el sencillo "Mirrors". Perteneciente al álbum "The 20/20 Experience" (2013) y compuesto por el cantante estadounidense junto a Timothy Mosley y Jerome Harmon, la canción está inspirada en su relación con Jessica Biel y el matrimonio de sus abuelos: "Definitivamente es un sencillo especial para mí. ´Mirrors´ es una canción de amor a alguien que sientes que es, más o menos, tu otra mitad".