Lic. Gabriel Raimundo

Actualmente, los problemas de ansiedad y depresión afectan a muchas personas y constituyen uno de los principales motivos de consulta. También debido a la crisis económica, la pandemia, los trastornos aumentaron notablemente su prevalencia. De hecho, los expertos advierten que, en 2020, en tan solo un tiempo, constituirá, o ya constituye, la primera causa de discapacidad en el mundo. La terapia TCC es uno de los tratamientos más efectivos y eficaces para trastornos, donde la ansiedad o la depresión es el principal problema. Es tan eficaz como los antidepresivos para muchos tipos de depresión. Además, a diferencia del tratamiento farmacológico, no supone ningún riesgo para la salud o presenta ningún efecto secundario adverso. Este tratamiento proporciona beneficios muy positivos y entre las ventajas a destacar de la terapia cognitiva conductual, se encuentran: - La disminución del riesgo de recaída. - Posee una elevada tasa de recuperación. - No deja ninguna patología residual. - Evita la cronificación. - En consecuencia, se reducen las visitas al médico mejorando sustancialmente la calidad de vida del paciente. El tratamiento consta de cuatro fases: - evaluación - explicación de la hipótesis - terapia - seguimiento. La terapia cognitiva conductual comúnmente incluye estos pasos: - Identificar situaciones problemáticas o trastornos de tu vida. - Prestar atención a tus pensamientos, emociones y opiniones en relación con estos problemas. - Identificar pensamientos negativos o inexactos. - Reformar pensamientos negativos o inexactos. Hasta el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), la Organización Mundial de la Salud (OMS)o la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH) recomiendan TCC como tratamiento de primera elección para el trastorno depresivo leve y moderado, el trastorno de angustia, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de ansiedad y las fobias específicas. Además, a las ya mencionadas, el tratamiento cognitivo conductual ofrece ventajas en el caso de los problemas de salud mental que presentan pacientes con otras complicaciones médicas, como el abuso de alcohol o drogas, ya que la prescripción de fármacos mantiene cierta dependencia a los químicos. Como también se recomienda en el caso de niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Para finalizar y Concretamente hace hincapié en las aplicaciones clínicas de esta terapia en la depresión, la ansiedad, el entrenamiento de habilidades sociales, las adicciones, los problemas de pareja y los problemas sexuales. No dejen de concurrir al Centro Médico Rawson donde hay un excelente Equipo de Salud Mental acorde a las diversas patologías que se presenten. Gabriel Raimundo. Lic. En Psicología. Orientación Cognitivo-Conductual. Especialista en TCC (M.P.: 20680) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606