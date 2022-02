Deportivo Morón recibe a Tristán Suárez desde las 20.00 horas.

El populoso Campeonato 2022 de la Primera Nacional se pondrá en marcha esta noche: desde las 20.00 horas, Deportivo Morón recibirá a Tristán Suárez en el encuentro que abrirá la primera fecha de este certamen que cuenta con la participación de 37 equipos.

Esta semana, el Gallo perdió al enganche Brian Orosco (exjugador de Villa Dálmine), quien se convirtió en nueva incorporación de Estudiantes de La Plata (el Pincha ya se había interesado en su ficha cuando el talentoso mediocampista jugaba en el Violeta).

Luego del duelo de esta noche en el estadio Nuevo Francisco Urbano, la programación de la primera fecha de la Primera Nacional continuará de la siguiente manera:

-Sábado: Almagro vs Mitre de Santiago del Estero (17.00), Deportivo Madryn vs Agropecuario (17.00), Flandria vs Defensores de Belgrano (17.00), Villa Dálmine vs Guillermo Brown (17.00), Temperley vs San Martín de Tucumán (19.15), Alvarado vs Sacachispas (20.00), Gimnasia de Jujuy vs Brown de Adrogué (21.00), All Boys vs Atlanta (21.15) y Almirante Brown vs Chacarita (21.30).

-Domingo: Deportivo Maipú vs Independiente Rivadavia (17.00), Gimnasia de Mendoza vs San Martín de San Juan (17.30), Güemes vs Estudiantes de Buenos Aires (20.00) y Estudiantes de Río Cuarto vs Instituto (21.15).

-Lunes: Deportivo Riestra vs Santamarina (17.00), San Telmo vs Chaco For Ever (17.00), Nueva Chicago vs Ferro Carril Oeste (19.15) y Belgrano vs Atlético de Rafaela (21.30).