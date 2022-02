P U B L I C



HOLA CICLÓN A través de su cuenta de Instagram, con un escueto mensaje que decía "Hola Ciclón" junto a un emoji de "carita feliz" para acompañar un collage de fotos de su paso anterior por el club, el campanense Nicolás Blandi dejó confirmada su vuelta a San Lorenzo, aunque la institución todavía no formalizó la noticia (el posteo, por su parte, tuvo más de 20 mil "likes"). El delantero de 32 años regresará a Boedo después de haber tenido muy poca continuidad en Colo Colo de Chile y Unión de Santa Fe debido a diferentes lesiones. Por ello, según trascendió, firmaría un contrato de tan solo un año, con cláusulas por productividad.



MÁS CAMPANENSES Mientras Blandi prepara su regreso a San Lorenzo, otros delanteros campanenses vieron acción ayer en sus respectivos clubes, aunque con realidades diferentes. En Egipto, Diego Dorregaray fue titular en el empate 0-0 de su equipo, Ismaily Sporting Club, frente a Future por la octava fecha de la Premier League de ese país. En tanto, Adrián Martínez fue "bajado" a la Reserva de Libertad de Paraguay (fue titular en el triunfo 3-1 sobre 12 de Octubre), dado que Daniel Garnero no lo tiene en cuenta para el primer equipo. ARRANCÓ EL TORNEO Anoche se puso en marcha la Copa de la Liga Profesional 2022. Se disputaron cuatro encuentros y tres de ellos terminaron con el mismo marcador: 1-0. Argentinos le ganó a Patronato como visitante con un tanto de Thiago Nuss en tiempo adicionado; Sarmiento venció a Atlético Tucumán en Junín con una conquista de Lisandro López, quien vistió por primera vez la camiseta del Verde; y Newells superó como local a Defensa y Justicia con gol de Francisco González. En cambio, Central Córdoba rompió esa monotonía de resultados al derrotar 3-1 a Barracas Central en Santiago del Estero. Para el conjunto dirigido por Sergio Rondina marcaron Renzo López, Pablo Argañaraz y Alejandro Martínez, mientras Neri Bandiera anotó el transitorio 1-2 para el Guapo en un final muy movido (hubo tres goles en seis minutos entre los 86 y los 92). SANTO DEBUT En la continuidad de la primera fecha de la Copa de la Liga, hoy se disputarán otros cuatro partidos, entre los que se destaca el debut de San Lorenzo, que visitará a Banfield desde las 21.30 horas en el primer partido oficial de Pedro Troglio como DT del Ciclón. Además, también jugarán: Arsenal vs Rosario Central (17.00), Vélez Sarsfield vs Aldosivi (19.15) y Godoy Cruz vs Tigre (19.15). El campanense Mateo Cáceres (19 años) está entre los convocados del Matador para este compromiso en Mendoza. JUEGA MESSI En el inicio de la 24ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain recibirá hoy a Rennes (17.00; ESPN). El conjunto de Lionel Messi eslíder con 56 puntos, 13 más que el Olympique de Marsella. GOL DE DYBALA Con un tanto del cordobés Paulo Dybala, Juventus derrotó ayer 2-1 a Sassuolo y avanzó a las semifinales de la Copa de Italia, instancia en la que jugará frente a Fiorentina (venció 3-2 a Atalanta). En la otra llave chocarán dos archirrivales: Inter y Milan. PREMIER LEAGUE La 24ª fecha se cerró con triunfos de Liverpool (2-0 a Leicester) y Arsenal (1-0 a Wolverhampton). De esta manera, la cima de las posiciones muestra a Manchester City como líder, con 60 puntos; y a Liverpool como escolta, con 51 unidades y un partido menos. Por su parte, Arsenal, con 39 puntos, comparte el quinto puesto con Manchester United.