Breves: Deportivas

JUEVES PERFECTO Los tres tenistas argentinos que se presentaron ayer en los Octavos de Final del Argentina Open lograron avanzar a los Cuartos de Final de este torneo ATP 250 que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. En el último turno de la jornada, Diego Schwartzman venció 7-6 y 7-6 al español Jaume Munar y hoy reeditará la final del año pasado frente a su compatriota Francisco Cerúndolo, que ayer eliminó al serbio Miomir Kecmanovic por 6-3, 3-6 y 6-2. Así quedó garantizada la presencia de, al menos, un local en semifinales. Por su parte, Federico Delbonis le ganó 6-4 y 6-4 al español Pablo Andújar y esta tarde chocará con el italiano Fabio Fognini. Mientras el cuarto argentino en Cuartos de Final es Federico Coria, quien hoy jugará ante el noruego Casper Rudd, máximo favorito del certamen.



RENUNCIÓ LEDESMA Mario Ledesma presentó su renuncia como head coach del Seleccionado Argentino de Rugby. Su experiencia al frente de Los Pumas marca 8 victorias, 3 empates y 22 derrotas en 33 partidos, con el histórico triunfo sobre los All Blacks como punto más alto de un ciclo que, igualmente, nunca pudo levantar vuelo. Ahora, la Unión Argentina de Rugby (UAR) deberá definir un sucesor y, en ese sentido, pican en punta Gonzalo Quesada (llevó a Jaguares a la final del Súper Rugby en 2019) y otros dos exPumas como Felipe Contempomi y Mauricio Reggiardo. POR AHORA SIGUE A pesar de ser involucrado en diferentes rumores de traspasos sobre el límite del plazo permitido, el argentino Facundo Campazzo seguirá por el momento en Denver Nuggets, a pesar de haber perdido su lugar en la rotación del equipo que dirige Michael Malone. En los últimos encuentros, el base cordobés solo disputó "minutos basura" (cuando el juego ya está definido) y su futuro en la franquicia de Colorado sigue siendo incierto más allá de no haber sido intercambiado (Campazzo puede acordar la rescisión de su contrato y buscar un nuevo destino). STC2000: CAMBIOS La empresa Tango Sports Team asumió el control del Súper TC2000, según informó Auto Sports SA, que hasta ayer tuvo a su cargo la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Tango Sports Team no es nueva en el ambiente: ya era propietaria de las categorías Top Race y Rally Cross- CarX.