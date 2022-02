Se informaron 71 contagios, seis más que el jueves y no se notificaron nuevos fallecidos debido a la enfermedad. Este viernes la Secretaría de Salud municipal informó una nueva suba de casos en el reporte diario: fueron 65, seis más que los reportados el día jueves. De esta manera la ciudad acumula 25.788 casos positivos de COVID-19 desde el desembarco de la pandemia en marzo del año 2020. Por fortuna, no fue informada ninguna otra víctima fatal. El último fallecimiento se registró el jueves: la víctima número 323 fue una vecina de 79 años. Hoy la tasa de letalidad del COVID-19 en la ciudad se sitúa en el 1,25%. En tanto, los 71 contagios reportados ayer rompen con dos días consecutivos de baja de casos. Sin embargo, Campana parece estar dejando atrás el pico de la tercera ola de la pandemia de COVID-19. Los 50 contagios notificados en el arranque de la semana resultó la cifra más baja desde el 24 de diciembre. El primer mes del año terminó representando no solo el punto más álgido del último embate del coronavirus, sino también los 31 peores días desde que la enfermedad desembarcó en Campana allá por marzo de 2020. Solo en enero del 2022 se reportaron el 30 por ciento de los casos totales acumulados. El pico de la pandemia también dejó un lamentable tendal de fallecimientos. En lo que va del año, la ciudad acumuló 17 muertes, todas informadas entre el 20 de enero y el 10 de febrero, cuando el último fallecimiento del 2021 se había registrado a mediados de octubre. En tanto, la campaña de vacunación continúa ampliándose. Hasta el momento y de acuerdo a datos de la Sala de Situación del gobierno provincial, en Campana se administraron 105.724 primeras dosis, 94.529 segundas y 11.690 terceras. A nivel provincial son 15.654.546 las primeras dosis suministradas, 13.782.189 las segundas y 1.502.944 las terceras. Por otra parte, la vecina ciudad de Zárate reportó este viernes 112 nuevos casos de coronavirus. En tanto, se comunicaron tres nuevas víctimas fatales: hombres de 74, 80 y 83 años, todos internados en Zárate. Con estas cifras, el distrito acumula 24.716 contagios totales y 418 fallecidos.

Imagen ilustrativa.

