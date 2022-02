Desde las 17.00 horas, con arbitraje de Fabricio Llobet, recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn en su debut en el Campeonato 2022. Franchini no confirmó la formación y la principal duda está en el ataque: Nouet o Haberkorn. Después de aquel inolvidable ascenso conquistado en diciembre de 2014, Villa Dálmine se ha logrado sostener en la segunda división del fútbol argentino. Así, hoy estará comenzando su octavo año consecutivo en la categoría y estará renovando su ilusión de llegar por primera vez a la Liga Profesional. Aunque, en el análisis en frío, el Campeonato 2022 de la Primera Nacional asoma sumamente difícil en ese sentido: participarán 37 equipos y solo habrá dos ascensos (uno para el campeón y otro para el ganador del Reducido al que se clasificarán los ubicados del 2º al 13º puesto). Además, el Violeta no llega a esta temporada con grandes antecedentes. Por el contrario: sus últimas dos participaciones en la categoría lo mostraron lejos de la pelea grande y, dado ese pasado reciente, el primer objetivo es mantenerse lejos de la zona roja, porque está campaña retornan los descensos (los últimos dos de la tabla perderán la categoría). Para ello, durante el receso de verano, en Mitre y Puccini se realizó una profunda renovación del plantel y llegaron 16 incorporaciones en total (además, regresó Valentín Umeres). Así, de los jugadores profesionales que sumaron minutos en la pasada campaña continúan solamente ocho. Por ello, en la formación titular que presentará esta tarde Marcelo Franchini para recibir a Guillermo Brown de Puerto Madryn habrá entre siete y ocho caras nuevas. Es que el DT no confirmó la alineación y todavía queda una duda en el ataque, donde Francisco Nouet y Federico Haberkorn son alternativas ante la baja de Lautaro Díaz (se recupera de una distensión muscular). Los otros tres interrogantes que habían dejado los amistosos parecen resueltos: Federico Mazur será el lateral derecho, mientras Emiliano Agüero y Ezequiel D´Angelo estarán en el mediocampo junto a Laureano Tello. Estos tres volantes son "sobrevivientes" de la pasada temporada, ya saben lo que ese compartir el mediocampo y serán vitales para que Villa Dálmine pueda tener hoy un buen funcionamiento, tanto en el orden táctico como en la utilización del balón para atacar. Así, la probable formación del equipo de nuestra ciudad para este debut será: Germán Montoya; Federico Mazur, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Nicolás González, Juan Pablo Zárate y Haberkorn o Nouet. La nómina de convocados se completa con Alan Sosa, Agustín Alberione, Gabriel Pusula, Brian Camisassa, Rafael Sangiovani, Valentín Albano, Franco Costantino y Joaquín Rikemberg. Por su parte, Guillermo Brown también afronta esta temporada con un gran recambio en su plantel. Incluso, ha confirmado la misma cantidad de incorporaciones que el equipo de nuestra ciudad: 16 en total. Entre ellas, para el público campanense se destaca la de Renso Pérez, quien fue parte importante de los ascensos del Violeta en 2012 y 2014, como así también de las mejores campañas del club en esta Primera Nacional. Para este debut, el DT Andrés Yllana, quien utilizaría un esquema 3-5-2, presentaría los siguientes once titulares en Campana: Facundo Ferrero; Rodrigo González, Federico Mancinelli, Facundo Rodríguez; Iván Arbello, Renso Pérez, Juan Ignacio Silva, Ezequiel González, Kevin Lencina; Agustín Colazo y Flavio Ciampichetti. La lista de convocados de La Banda se completa con Facundo Perrone, José Villegas, Cristian García, Sergio González, Gabriel Navarro, Martín Rolle y Agustín Sandona. El encuentro comenzará a las 17.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Fabricio Llobet, quien estará acompañado por los asistentes Ramón Ortiz y Federico Cano y por el cuarto árbitro Damián Rubino. EL PLANTEL VIOLETA -Arqueros: Germán Montoya, Alan Sosa, Francisco Salerno y Gaspar Morelli. -Defensores: Agustín Alberione, Agustín Solveyra, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Federico Mazur, Diego Martínez, Gabriel Pusula, Lucas Amud y Jeremías Kruger. -Mediocampistas: Brian Camisassa, Emiliano Agüero, Gino Olguin, Laureano Tello, Rafael Sangiovani, Ezequiel D´Angelo, Franco Costantino, Joaquín Rikemberg, Valentín Albano y Valentín Umeres. -Delanteros: Francisco Nouet, Lautaro Díaz, Juan Pablo Zárate, Nicolás González, Federico Haberkorn, Juan Cruz Franzoni y Tomás Chechic.

LAUREANO TELLO ES EL ÚNICO SOBREVIVIENTE VIOLETA DEL ÚLTIMO PARTIDO QUE VILLA DALMINE Y GUILLERMO BROWN JUGARON EN CAMPANA, EN MARZO DE 2021.



OTROS OCHO PARTIDOS Este sábado, además de Villa Dálmine vs Guillermo Brown (PM), se disputarán otros ocho encuentros de la primera fecha de la Primera Nacional: Almagro vs Mitre (17.00), Deportivo Madryn vs Agropecuario (17.00), Flandria vs Defensores de Belgrano (17.00), Temperley vs San Martín de Tucumán (19.15), Alvarado vs Sacachispas (20.00), Gimnasia de Jujuy vs Brown de Adrogué (21.00), All Boys vs Atlanta (21.15) y Almirante Brown vs Chacarita (21.30). EL HISTORIAL Por Gustavo Eduardo Belsué ENCUENTRO Nº 10. En 9 partidos, Villa Dálmine apenas cosechó un triunfo, mientras Guillermo Brown logró 2 victorias. Empataron en 6 ocasiones. El Violeta marcó 9 goles, mientras que Brown convirtió 12. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 3 partidos y los tres terminaron en empates, con 2 goles para cada equipo. COMO LOCAL GMO BROWN. En 6 encuentros, el equipo de nuestra ciudad ganó uno (7 goles) y Brown se impuso en 2 (10 goles). Igualaron en 3 oportunidades. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 7 de agosto de 2021, por la 20ª fecha de la Primera Nacional, empataron 1-1 en Puerto Madryn. Gonzalo Bazán abrió el marcador para el local y Ezequiel D´Angelo igualó en el ST para el conjunto Violeta. EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 28 de marzo de 2021, por la 3ª fecha de la Primera Nacional, igualaron 1-1 con tantos de Maximiliano Pollachi y Mauricio Vera. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 7 partidos sin vencer a Guillermo Brown, con 5 empates y 2 derrotas. La única victoria Violeta fue el sábado 25 de julio de 2015, por la 26ª fecha de la B Nacional: 1-0 con gol de Mariano Barale en contra. En ese encuentro, a los 37 minutos de la etapa inicial, Carlos Kletnicki le contuvo un penal a Gastón Bottino.