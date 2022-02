Abella participó de una cumbre de intendentes Pro

Intendentes bonaerenses se reunieron en Mar del Plata, donde ratificaron su apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, le exigieron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que sus municipios no sean "la variable del ajuste". Sebastián Abella participó este viernes de una cumbre de intendentes bonaerenses del PRO, en la que se conversó sobre la economía nacional y provincial y cómo repercute en cada distrito. Durante el encuentro, realizado en Mar del Plata, los jefes comunales ratificaron el apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad de no caer en default. No obstante, advirtieron sobre "mirar con atención la letra chica". Allí también, Abella y otros intendentes de 16 localidades bonaerenses le exigieron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que sus municipios no sean "la variable del ajuste". "Los municipios no debemos ser una variable de ajuste. Vemos con preocupación la discrecionalidad con la que se están tomando algunas decisiones según quien gobierne cada jurisdicción", coincidieron. Y auguraron que "el gobernador Kicillof establezca criterios razonables. No puede haber bonaerenses de primera o de segunda según lo que hayan decidido en las elecciones ejecutivas de 2019".

Cumbre de intendentes PRO en Mar del Plata