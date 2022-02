El día 4 de febrero fui al BBVA, faltando 10 min antes del cierre, a cobrar mi jubilación, tengo 81 años y soy discapacitado, los cajeros automáticos estaban sin fondos, al intentar entrar al banco, el personal de vigilancia comenzó a bajarme la persiana de entrada, impidiendo me la entrada, a pesar de indicarle que soy discapacitado, insistí, pedí rogué, solicité hablar con la autoridad y no hubo caso, una empleada por una ventanilla dijo que en 1 hora cargarían los cajeros, como si pudiera esperar 1 hora parado, me sentí muy mal, nervioso, alterado, y peor, no pude cobrar, repudio esta actitud, pues en dicho banco siempre fui atendido debido a mí discapacidad.

Gregorio Olivera

DNI 4.734.560