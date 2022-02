P U B L I C







José Abel Perdomo

Entre las muchas arbitrariedades que caracterizan a la derecha es de uso permanente la distinta vara con que mide las conductas propias y las ajenas. En estos días lo hemos comprobado de una manera que disipa las posibles dudas que algunos pudieran haber tenido. En el año 1996 en pleno menemato el magnate inglés amigo de Mauricio Macri, Joe Lewis compró 12 mil hectáreas en la Provincia de Río Negro que rodean al Lago Escondido que tiene un largo de 10 km y un ancho de 1,5 km y al igual que todos los lagos es de propiedad pública y no del sr. Lewis. Siguiendo la tradición inglesa de apoderarse de lo que no les corresponde tal como lo hicieron con nuestras Islas Malvinas Lewis no permite ilegalmente que la gente pueda acceder al lago que no le pertenece. Ante esta situación el Tribunal Superior de Justicia provincial mediante un fallo habilitó dos caminos, uno corto de Tacuifí y otro que es un sendero de alta montaña mucho más largo y muy difícil de transitar. Este fallo es permanentemente ignorado por Lewis quien como buen multimillonario está acostumbrado a hacer lo que él quiere y sigue impidiendo mediante bandas armadas que se pueda llegar al lago por cualquiera de los dos cominos de acceso. Lo realmente escandaloso es que las fuerzas de seguridad están al servicio de quien incumple con la ley y el poder judicial tampoco hace esfuerzo alguno para hacer cumplir su propio fallo y no protege a las personas que legítimamente quieren ejercer su derecho de llegar hasta el lago tal como sucedió hace algunos días con una veintena de personas que intentaban llegar al lago lo que les fue impedido por una patota fuertemente armada ante la inacción de la policía provincial. Evidentemente el propietario de los terrenos ha logrado que las autoridades que se supone persiguen el bien común estén a su servicio y permiten que haya secuestrado un lago para su uso exclusivo. Hasta la gobernadora Arabela Carreras de Juntos Somos Río Negro ha declarado que "pobladores que viven en la zona ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica que se manifiesta". Es notable que a la gobernadora le parezca muy ideológico que los ciudadanos pretendan circular por el espacio público que se supone es de todos. Si esto es de por si indignante, lo es mucho más si lo comparamos con la feroz represión con que se trata a los pueblos aborígenes que intentan ocupar los lugares que les fueron arrebatados por la fuerza que ocasionó un verdadero genocidio o los desalojados a palos y tiros del asentamiento de Guernica que eran familias desesperadas que no tenían un lugar donde vivir. Evidentemente hay okupas vip a quienes se los premia y se los cuida y otros no vip que son reprimidos y desalojados a como dé lugar. Esto sí es ideológico. Como una demostración más de las insoportables desigualdades de nuestra sociedad nos enteramos que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez de Juntos por el Cambio, firmó el 23 de diciembre pasado un decreto mediante el cual se entrega de manera gratuita un área de 12 mil hectáreas que incluyen una importante zona de cordillera con vertientes de agua y humedales, a la firma Azufre SA para que desarrolle un centro de esquí. El beneficiario de este regalo es el productor audiovisual Alejandro Spinello que es argentino pero que vive en los Estados Unidos y que evidentemente no necesita de este regalo para parar la olla todos los días y seguramente se llevará las ganancias a su lugar de residencia.