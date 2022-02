SIN CAMBIOS La cotización del dólar blue se mantuvo sin cambios y cerró la semana a $215,50, lo que implica una variación de $1,50, en el acumulado de las cinco ruedas. Durante la mayor parte de la jornada operó en la zona de $214,50 pero hacia el final de la rueda volvió al precio de ayer. En tanto, la cotización oficial se fijó en $111,67, que representa un ajuste de 0,05%. De esta forma, la versión ahorro o solidario corrigió a $184,26. En tanto, el mayorista subió 0,09% a $106,11, estableciéndose una brecha de 102% respecto al valor en el mercado informal. En la semana el aumento fue de $0,74, la más alta desde enero de 2021. El volumen operado fue de USD250 millones. Las alternativas bursátiles tuvieron un comportamiento mixto. El contado con liquidación subió 0,5% a $215,38 y el MEP cayó 0,2% a $206,79. TRAGEDIA EN EL SUR Tres hermanitos de entre cuatro y nueve años murieron al incendiarse una vivienda en un barrio de la ciudad de Ushuaia, mientras que una pequeña de dos pudo ser rescatada con vida, aunque sufrió quemaduras. El trágico incendio se produjo en los primeros minutos de la madrugada en la vivienda situada en Goodall al 2.100, en el barrio Andorra, de la capital fueguina, según el portal local Actualidad TDF. Los vecinos llamaron a los bomberos cuando advirtieron que la casa en la que se encontraban los chicos solos había comenzado a prenderse fuego. La rápida acción de las unidades de emergencia permitió el rescate de la pequeña de dos años, llamada Juana, quien fue trasladada al Hospital Regional con algunas quemaduras en el rostro, las manos y las piernas, pero fuera de peligro. Mientras los bomberos continuaron combatiendo las llamas, se presentaron los padres de los chicos: Ayelén Molina, de 26 años, y Oscar Gutiérrez, de 34, quienes señalaron que se habían ausentado para acompañar un amigo que había estado en la casa, donde dejaron durmiendo a sus cuatro hijos. PAJARITO EN SILENCIO No fue Internet ni la falla de ningún aparato electrónico. Twitter, la red social del pajarito, registró una caída en varios países y dejó miles de usuarios sin acceso. Entre algunos problemas reportados se registraron el inicio de sesión, la actualización del timeline y el cargado de nuevas publicaciones nuevas. Según DownDetector, el 43% de las complicaciones se registraron en la web, con un pico máximo de fallas a las 18. "Algo salió mal, pero no te preocupes. No es tu culpa", es el mensaje que rezaba al intentar actualizar el TL de la red social. Fueron más 26 mil los usuarios que notificaron problemas en la mencionada plataforma. Quienes pudieron acceder a sus cuentas durante la caída, publicaron memes sobre la situación, asegurando que a pesar de la falla, el servicio funciona mejor que las caídas que han tenido las redes sociales contempladas en Meta. La diferencia entre la falla de WhatsApp, Instagram y Facebook radica en que la compañía a cargo de Mark Zuckerberg se prolongó durante horas y no fue comunicado de inmediato. TENSIONES La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, advirtió al canciller ruso, Serguéi Lavrov, que debe retirar las tropas "amenazantes" que su país mantiene en las fronteras con Ucrania si espera que las negociaciones diplomáticas entre Moscú y Occidente avancen. Lavrov replicó calificando de "lamentables" las demandas y afirmó que su país tiene todo el derecho de adelantar ejercicios militares. Las conversaciones de alto nivel entre Reino Unido y Rusia este 10 de febrero habrían sido "un diálogo de sordos", describió el canciller ruso Serguéi Lavrov tras sostener una reunión con Truss. Y es que tras el encuentro, las dos partes sostuvieron una rueda de prensa conjunta en la que fue posible apreciar amplias diferencias entre los dos gobiernos para resolver las tensiones militares en la frontera ruso-ucraniana, interpreta la prensa internacional en las últimas horas. "El ministro Lavrov me ha dicho hoy que Rusia no tiene planes de invadir Ucrania, pero necesitamos ver esas palabras seguidas de acciones y necesitamos ver que las tropas y el equipo que está estacionado en la frontera de Ucrania se trasladen a otro lugar (…) si Rusia toma en serio la diplomacia, necesita mover esas tropas", afirmó Truss ante la prensa y junto a Lavrov.