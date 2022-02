Rezagados en la vacunación

Casi un año después de que la mayoría de los países ricos comenzaron a desplegar las vacunas contra el coronavirus, más de la mitad de la población mundial ha sido vacunada en su totalidad, pero el despliegue global sigue siendo desigual, ya que los países pobres registran tasas de vacunación mucho más bajas que los países ricos, informó este viernes el diario The Arkansas Democrat-Gazette. "Los expertos en salud pública han estado advirtiendo que la desigualdad en la vacunación está contribuyendo a prolongar la pandemia, pues la atención de quienes tratan de acelerar la cobertura mundial de vacunas comienza a cambiar de la cobertura de un déficit de suministro de vacunas a la distribución de las dosis y a convencer a la población de que se las aplique", señala el informe. Cerca del 54 por ciento de la población mundial está totalmente vacunada contra el coronavirus, señala el periódico, que cita a Our World in Data, una asociación de información entre la Universidad de Oxford y la organización benéfica Global Change Data Lab. Alrededor de 62 por ciento ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, menos de 11 por ciento de los habitantes de los países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis. Esta cifra se eleva a cerca de 55 por ciento en los países de ingresos medios-bajos y a casi 80 por ciento en los países de ingresos altos-medios, de acuerdo con Our World in Data. "Los Estados Unidos, los países de la Unión Europea y otros fueron criticados por comprar la mayor parte del primer suministro mundial de vacunas contra el coronavirus", añade el informe.