Efemérides del día de la fecha, 12 de Febrero

DÍA INTERNACIONAL DE DARWIN Impulsado por el Dr. Robert Stephens, Massimo Pigliucci y Amanda Chesworth, en este día se conmemora el nacimiento de Charles Darwin, uno de los científicos más destacados de la historia, resaltando su contribución al progreso del pensamiento científico, la ciencia y la humanidad. Además, se promueve la práctica de la ciencia en general. Charles Robert Darwin nació en el año 1809 en Shrewsbury, Reino Unido. Proveniente de una familia de médicos, Darwin ingresó a la Universidad de Edimburgo, en el año 1825, para estudiar medicina. No obstante, el joven descubrió que no era su vocación por lo que abandonó la carrera y, tras dejar el Christ´s Collage de Cambridge, se embarcó como naturalista en el "HMS Beagle" a los 22 años. Así, a lo largo del extenso viaje recorrió América del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Cabo Verde a la vez que documentó las distintas especies animales y vegetales. En nuestro país (en Punta Alta, Buenos Aires), encontró fósiles de un Megaterio (mamífero pariente del perezoso) y un Gliptodonte (armadillo gigante) que, junto a los demás descubrimientos, fueron fundamentales para su obra "El origen de las especies" (1859). Falleció el 19 de abril del año 1882 en Kent, Reino Unido.



FALLECE JULIO CORTÁZAR Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto del año 1914 en Bruselas, Bélgica. Desde los 4 años se crio en Banfield atravesando una niñez con abundantes horas de lectura y escritura: "En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general". A los 18 años se recibió de maestro normal y, tres años después, de profesor en Letras en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. De esta manera, comenzó a dar clases en Bolívar, Chivilcoy y Saladillo. Por otra parte, en el año 1938, publicó bajo el seudónimo de Julio Denis su primer libro: "Presencia". Seis años después, se imprimieron entre las páginas de la revista "Correo Literario" su primer cuento: "Bruja". No obstante, recién en el año 1946, arribó su consagración como narrador cuando se publicó su cuento, "Casa tomada", en la prestigiosa revista "Los Anales de Buenos Aires". Tras recibirse de traductor público de inglés y francés, partió a París y empezó a trabajar como traductor de la UNESCO. En el año 1951, publicó "Bestiario", libro que contenía los cuentos "Casa tomada", "Lejana", "Circe" y "Las puertas del cielo". Más tarde, en el año 1963, publicó "Rayuela", que fue bien recibida por los lectores jóvenes: "La gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro". Falleció en el año 1984 en París, Francia.



SE LANZA "LOVE STORY (TAYLOR´S VERSION)" Un día como hoy en el año 2021, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Love Story (Taylor´s Version)". Perteneciente al álbum "Fearless (Taylor´s Version)" (2021) y compuesto por la cantante estadounidense, la canción es considerada por la artista como la "más divertida" de grabar "porque en la música vieja, mi voz era muy adolescente y a veces, cuando escucho mi música vieja y mi voz de adolescente-joven mayor, me hace sentir como si fuera una cantante diferente ahora".