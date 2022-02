Con cuatro partidos se abre la Temporada 2022 de la divisional. Puerto Nuevo debuta mañana, como local, frente a Berazategui. Los dirigidos por Alejandro Albamonte cierran hoy su preparación. La Temporada 2022 de la Primera C marcará el regreso de Puerto Nuevo a esta divisional después de 25 años. Y estará comenzando este sábado, con cuatro partidos que abrirán la primera fecha del Torneo Apertura: Victoriano Arenas vs San Martín de Burzaco, Claypole vs El Porvenir, Excursionistas vs Sportivo Italiano y Liniers vs Central Córdoba de Rosario (todos juegan desde las 17.00). Para mañana domingo quedarán otros cinco cotejos, entre ellos, el que disputará Puerto Nuevo como local frente a Berazategui. Dicho encuentro comenzará a las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos y será arbitrado por Sebastián Habib. Para ese debut, el plantel Portuario estará cerrando hoy su preparación con un último entrenamiento. Sin embargo, a pesar de esta última práctica, el DT Alejandro Albamonte parece tener todo definido para la primera presentación y, de no mediar sorpresas, los once titulares serían: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Rodrigo Martínez, Julio Serrano, Enzo Moreno; y Leandro Fleita. En este sentido, el entrenador sí debe determinar hoy quiénes completan la nómina de convocados, teniendo en cuenta que dispone de diferentes alternativas para cada una de las posiciones, dada la gran cantidad de jugadores que el Auriazul sumó a la base de futbolistas que consiguió el ascenso el año pasado. Mañana, además de Puerto Nuevo vs Berazategui, también jugarán: Laferrere vs Lamadrid, Luján vs Real Pilar, Atlas vs Leandro N. Alem y Midland vs Deportivo Español.

CON UN ACTO EN EL TEATRO PEDRO BARBERO, PUERTO NUEVO PRESENTÓ ANOCHE LA INDUMENTARIA QUE UTILIZARÁ EN EL TORNEO APERTURA Y QUE ESTÁ A CARGO DE LA COMPAÑÍA SAMA DEPORTES.