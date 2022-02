Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 12/feb/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 12/feb/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

12 de Febrero de 2022

RETORNO OFICIALIZADO El campanense Nicolás Blandi (32 años) fue confirmado ayer por San Lorenzo como el cuarto refuerzo que se suma para el plantel que conduce Pedro Troglio. La foto elegida para su regreso fue con la camiseta número 9 en sus manos y posando en el Nuevo Gasómetro, con la tribuna de fondo. "Estoy muy feliz de estar de vuelta en casa. Espero que este año podamos festejar juntos muchas cosas. Un abrazo grande y espero verlos pronto en la cancha", comentó Blandi en un video difundido por las redes sociales del club. Para el jugador nacido en nuestra ciudad será el retorno al Ciclón después de sus pasos por Colo Colo y Unión (SF). En su ciclo anterior disputó 163 partidos, convirtió 64 goles y celebró 2 títulos (Copa Libertadores 2014 y Supercopa Argentina 2015). Ahora, firmó contrato por un año con cláusulas por productividad.





DEBUTA RIVER En la continuidad de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, hoy será el debut de River Plate, que visitará a Unión de Santa Fe desde las 19.15 horas. Antes, Huracán recibirá a Lanús desde las 17.00. Y posteriormente, la jornada se cerrará con el duelo entre Estudiante e Independiente, pautado para las 21.00 en La Plata. Ayer, Vélez derrotó 2-0 a Aldosivi como local; Tigre (con el campanense Mateo Cáceres en el banco de suplentes) y Godoy Cruz empataron 1-1 en Mendoza; mientras Arsenal y Rosario Central igualaron 1-1 en Sarandí. PRIMERA B METRO Con seis partidos, hoy comienza el Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. Juegan Deportivo Merlo vs Acassuso, Villa San Carlos vs Cañuelas, UAI Urquiza (con el campanense Santiago Prim) vs Comunicaciones, Dock Sud (con el campanense Germán Águila) vs Los Andes, Deportivo Armenio vs Ituzaingó y San Miguel vs Fénix (con el campanense Juan Ignacio Mercier). Todos los encuentros comienzan a las 17.00. CON LO JUSTO Con un agónico gol de Mbappé (tras asistencia de Lionel Messi) en el tercer minuto de adición, Paris Saint Germain venció ayer 1-0 a Rennes y extendió su ventaja como líder de la Ligue 1 de Francia: ahora suma 59 puntos, 16 más que su escolta, Olympique de Marsella. En el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino también fue titular Leandro Paredes, mientras Ángel Di María y Mauro Icardi ingresaron en el segundo tiempo. CON GOL DE PAPU En el inicio de la 24ª fecha de La Liga de España, Sevilla derrotó ayer 2-0 a Elche con un gol de Alejandro "Papu" Gómez, quien fue titular al igual que Marcos Acuña (Gonzalo Montiel y Lucas Ocampos estuvieron ausentes por molestias físicas). En Elche fue titular Guido Carrillo y luego ingresaron Javier Pastore y Pablo Piatti. La fecha en España continuará hoy con cuatro partidos, entre los que se destacan Villarreal vs Real Madrid (12.15) y Atlético Madrid vs Getafe (17.00). MANO A MANO San Lorenzo, con el debut oficial de su DT Pedro Troglio, empató esta noche de visitante con Banfield, 0 a 0, en partido de la fecha inicial de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Florencio Sola, del "Taladro"; estuvo arbitrado por Germán Delfino y la igualdad fue un justo resultado: el local dominó en el primer tiempo y el "Ciclón" fue mejor en el segundo, jugado bajo una intensa lluvia.

