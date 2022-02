Será su cuarta temporada en la estructura de Marcelo Ambrogio, que ya no contará con el apoyo oficial del Rombo. Además, el campanense se refirió al cambio de autoridades en la categoría y pidió "paridad para todos los pilotos". A finales del año pasado, Renault Argentina anunció su decisión de interrumpir su participación en el Súper TC2000. "Atendiendo razones estratégicas globales, la marca anuncia la suspensión de su programa de competición dentro del automovilismo argentino. La decisión se basa en la necesidad de alinear la filial local a las directivas impartidas desde Renault Group, que decidió en 2021 estructurar toda su participación deportiva bajo la marca Alpine", se detalló en un comunicado. De esta manera, el "Rombo" le puso una pausa a una participación que sustentó los títulos de Facundo Ardusso (2017 y 2018) y Leonel Pernía (2019), como así también el Campeonato de Equipos 2021. Igualmente, los autos de la marca seguirán en la categoría y bajo la estructura de Marcelo Ambrogio, aunque ya sin el apoyo oficial de Renault. Y allí continuará también el campanense Matías Milla (37 años), quien se prepara para su cuarta temporada consecutiva a bordo de un Renault Fluence de Ambrogio y para su novena campaña seguida en el Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. El piloto de nuestra ciudad ya fue confirmado y tendría como compañeros a Leonel Pernía e Ignacio Montenegro. Además, en las próximas semanas podría confirmarse una cuarta butaca para completar el póker de integrantes del equipo. Mientras tanto, la categoría ha anunciado esta semana un cambio de autoridades: Tango Sport Team llegó a un acuerdo con Auto Sports y asumió la conducción del Súper TC2000, el TC2000 y la Fórmula 2.0. Sobre esta novedad, Milla se expresó a través de las redes sociales: "Ojalá se venga un verdadero cambio para el Súper TC2000. Se necesitan muchas cosas para dar vuelta la situación actual, sobre todo para que haya paridad para todos los pilotos con los impulsores y las gomas", manifestó. "Los grises, claramente, hicieron un daño muy profundo en la categoría. Esta categoría debe recuperarse porque la velocidad de curva y la sensación de manejar un Súper TC2000 con gomas nuevas es realmente única", agregó, antes de desearles "los mejores de los éxitos" a las nuevas autoridades. Por su parte, Alejandro Levy, uno de los conductores de Tango (que ya maneja el Top Race y Rally Cross CarX), anunció recientemente que el inicio de la Temporada 2022 del Súper TC2000 fue postergado: no será el 20 de febrero en Córdoba, sino el 13 de marzo en Rosario. "Es lo mejor en este momento, para que podamos trabajar fuertemente con los equipos, con la CDA y con nuestro equipo en cambios que son necesarios para lograr un mejor espectáculo, un mejor producto y que todos sean protagonistas de un gran show que serán el Súper TC2000 y el TC2000", señaló Levy en declaraciones a Carburando, que seguirá teniendo la transmisión de las carreras. "Tenemos que trabajar para mejorar la competitividad pero para toda la categoría. Que todos los pilotos sientan que pueden estar en igualdad de condiciones con los poderosos. Hay estructuras fuertes que trabajan muy bien y con respaldo, pero desmotiva al resto. Hay que cerrar un acuerdo con todas las partes y buscar el equilibrio. Pero sin quitar la tecnología y el profesionalismo que destaca al Súper TC2000. Ese es un objetivo de los tantos. La categoría logró muy buenas carreras y muy atractivas el año pasado, pero todo se puede mejorar. Vamos a intentarlo con todo el equipo de trabajo", agregó Levy.

