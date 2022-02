Los campanenses Ramsés Cascú, Jonás Ponzio y Juan Manuel Giulietti, junto al zarateño Giuliano Turcitu, serán parte de esta nueva etapa en Concepción del Uruguay. Este sábado comenzará el tercer tour de la Liga Argentina de Voleibol: del 12 al 19 de febrero, los once equipos participantes de la máxima competencia nacional volverán a Entre Ríos, aunque esta vez a Concepción del Uruguay (el primer tour fue en Paraná), donde comenzará la segunda rueda del campeonato. Allí estarán, además, los cuatro jugadores formados en el Club Ciudad de Campana que son parte del certamen: los campanenses Ramsés Cascú, Jonás Ponzio y Juan Manuel Giulietti y el zarateño Giuliano Turcitu. El primero en salir a la cancha en Concepción del Uruguay será Cascú, central titular de Mutual Policial de Formosa, que enfrentará hoy desde las 19.00 horas a Ciudad de Buenos Aires. Se trata del duelo más atractivo de la jornada, porque "Muni" es líder con 24 puntos, mientras el elenco formoseño es escolta con 23. A continuación, en el último turno de esta primera jornada del Tour 3, el juvenil equipo de River Plate se medirá ante Paracao. Después de los problemas sufridos en la primera etapa por contagios de Covid, el conjunto Millonario (9º con 10 puntos) viene levantando su nivel con grandes performances de Ponzio (5º en promedio de puntos por set jugado) y Turcitu como titulares y con Giulietti ingresando como armador de relevo. El cronograma de este sábado se completa con los partidos Monteros de Tucumán vs Once Unidos de Mar del Plata (11.00), Defensores de Banfield vs UPCN de San Juan (15.00) y UVT de San Juan vs Obras de San Juan (17.00). Todos los encuentros se pueden seguir a través de TyC Sports Play.

RAMSÉS CASCÚ ES UNO DE LOS CENTRALES TITULARES DE MUTUAL POLICIAL DE FORMOSA.