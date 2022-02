NOTICIA RELACIONADA: Ezequiel D´Angelo; "No fuimos inteligentes" Se fue al entretiempo en ventaja gracias al gol de Francisco Nouet. Pero en el complemento salió retrasado, se quedó rápidamente con diez hombres por la expulsión de Federico Mazur, desaprovechó dos chances muy claras para ampliar la diferencia y, así, permitió que Guillermo Brown de Puerto Madryn le diera vuelta el partido con un agónico tanto de Martín Rolle. El debut en el Campeonato 2022 de la Primera Nacional le dejó un duro golpe a Villa Dálmine: derrota 2-1 como local frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, que consiguió dar vuelta el marcador sobre los 45 minutos de un segundo tiempo que se le hizo muy cuesta arriba al elenco campanense. Es que, además de salir muy liviano al complemento, el Violeta se quedó con un hombre menos por la expulsión de Federico Mazur (doble amarilla) a los 5 minutos. Esa situación marcó decididamente un quiebre en el encuentro: a partir de ese momento, el conjunto patagónico fue siempre el protagonista del trámite y llegó con mucho más resto al desenlace del partido. Así logró arrinconar contra su área a los dirigidos por Marcelo Franchini, que no supieron defenderse con la pelota y que tuvieron muchos problemas para hacerlo sin el balón. Encima, el equipo de nuestra ciudad perdonó a La Banda, porque tanto Nicolás González como Francisco Nouet contaron con ocasiones muy claras para ampliar la ventaja que había establecido "Pancho" en la primera mitad. Sí: fueron demasiadas concesiones las que dio Villa Dálmine en esa segunda mitad. Y las terminó pagando con derrota, dejando prácticamente en el olvido lo bueno que había hecho en los primeros 25 minutos del juego, cuando presionó correctamente desde el 4-2-3-1 y superó a su rival, imponiendo las condiciones que pregona el entrenador. Pero al igual que en el campeonato pasado, ayer no se vieron alternativas a ese plan de juego en el que hay excesiva dependencia de los extremos. El equipo sufre mucho cuando se retrasa (permite que el rival maneje con comodidad la pelota) y, desde su campo, le resulta muy difícil la transición defensa-ataque (porque los extremos terminan retrocediendo mucho). Y como todavía no ha logrado tener circulación del balón y volumen de juego sigue cayendo en esa situación cada vez que pierde intensidad. En cuanto a las individualidades, lo mejor se vio en el primer tiempo: González fue desequilibrante por derecha, D´Angelo mostró chispazos de su talento, Tello tuvo un gran despliegue como "doble 5" y Nouet demostró que tiene olfato goleador. En el complemento, un par de intervenciones de Montoya (no logró consolidar una imagen de seguridad) y el oficio de Facundo Gómez para liderar la resistencia defensiva fue de lo poco rescatable. Ahora llegará el tiempo de procesar este debut para encarar de la mejor forma la segunda presentación, que será como visitante, frente a Atlético de Rafaela, el próximo domingo. EL PARTIDO La sorpresa en la alineación Violeta estuvo en una ausencia: no llegó el transfer de Federico Haberkorn y, por lo tanto, Francisco Nouet fue titular, mientras Juan Cruz Franzoni, quien no estaba en la citación original, se ganó un lugar en el banco de suplentes. En cuanto a lo táctico, a pesar de todo lo trabajado en la pretemporada con el 4-3-3 que le gusta a Franchini, el dibujo inicial fue 4-2-3-1, con Agüero y Tello compartiendo el centro de la cancha, con D´Angelo más adelantado como enganche, con González y Nouet abiertos sobre las bandas y con Zárate como máxima referencia ofensiva. Y en el arranque del partido, Villa Dálmine impuso condiciones por su actitud para presionar y buscar los metros finales con sus extremos. De hecho, a los 3 minutos, Nouet llegó hasta la última línea y metió un centro atrás que no encontró compañeros, aunque el rebote le quedó servido a Agüero, quien remató desviado desde la puerta del área. Fue la primera chance clara para el local, que también amenazó con dos pelotas paradas que Guillermo Brown no defendió bien. Pero la mayor ventaja que se observó en los primeros minutos fue cuando González logró poner segunda por derecha, aunque al exDefensa le faltó claridad para buscar por el otro sector la llegada solitaria de Nouet (la defensa visitante de tres centrales tenía problemas en el retroceso). Yllana buscó corregir ese evidente problema con un mayor retroceso de Lencina (por momentos formaba una línea de cuatro defensores) y a medida que Renso Pérez empezó a tomar mayor contacto con el balón, La Banda logró emparejar las acciones, aunque sus intentos fueron tibios y terminaron siempre en búsquedas largas o aéreas hacia Ciampichetti. Por eso, los movimientos del Violeta fueron siempre más peligrosos, con un Tello que se desprendía del "doble 5" para tratar de llegar al área cerca de Zárate. Y así, el capitán tuvo una chance muy clara después de un centro de Nouet, pero cabeceó tan de pique que la pelota no llegó al arco a pesar de haberlo hecho desde una inmejorable posición. Sin embargo, después de esa acción, los dirigidos por Franchini fueron perdiendo intensidad y, entonces, Guillermo Brown no solo consolidó su mejoría, sino que logró generar situaciones de gol aprovechando desacoples de la última línea local. Así, en primera instancia, Renso Pérez impactó defectuosamente de volea desde buena posición; y sobre los 35, Colazo ganó las espaldas de los centrales y punteó el balón ante el achique de Montoya, que quedó a mitad de camino y se salvó porque la definición salió desviada. Por entonces, para tratar de destrabar ese momento, Franchini les pidió a sus extremos que intercambien posiciones. Y eso terminó siendo decisivo, porque a los 39, González recibió por izquierda, enganchó hacia adentro y pinchó el balón a espaldas de los centrales visitantes, por donde apareció Nouet para cabecear bombeando por sobre la salida de Ferrero y marcar el primer gol de Villa Dálmine de la temporada. Con esa ventaja se fue al entretiempo. Y también con la premisa de recuperar la intensidad de los primeros 20 minutos de juego. Sin embargo, el arranque del segundo tiempo del Violeta fue muy malo y Guillermo Brown se lo llevó por delante rápidamente, generándole incluso dos oportunidades de gol. Y en ese contexto, cuando iban apenas 5 minutos, Mazur se ganó la segunda tarjeta amarilla y dejó al elenco campanense con diez jugadores. Ante esta situación, Tello pasó a jugar como lateral derecho, D´Angelo se ubicó más cerca de Agüero y tanto Nouet como González debieron asumir mayores responsabilidades en el retroceso para contener los intentos del conjunto dirigido por Yllana, que apostó por cambios ofensivos que le resultaron efectivos (tras la expulsión hizo ingresar al talentoso Martín Rolle en lugar del defensor José Villegas). Mientras se fue gestando esa reconfiguración táctica de ambos equipos, Nicolás González se perdió una oportunidad clarísima, casi abajo del arco, después de un centro de Nouet desde la derecha que cruzó toda el área. Y minutos más tarde, sobre los 21, también "Pancho" tuvo el 2-0: se escapó solo, pero llegó al área perfilado para su pierna menos hábil y su derechazo salió ancho por el primer palo. Tras esa acción llegó el "ajuste" en la formación local: Sangiovani reemplazó a González y se paró por delante de Tello para conformar un 4-4-1 en el que Nouet retornó a la banda izquierda. Sin embargo, fue en ese momento cuando Guillermo Brown alcanzó el empate: el córner de Rolle al primer palo cruzó toda el área chica y por el segundo palo llegó Cristian García para empujar el balón al fondo de la red. Así, la visita castigaba al Violeta por duplicado, tanto por su flojo inicio del complemento y la expulsión de Mazur como por las dos oportunidades muy claras que desperdició para ampliar su ventaja. Y los 20 minutos finales fueron muy sufridos para el local, porque los problemas defensivos que habían asomado en la primera parte se agravaron por el cansancio y el hombre de menos. Entonces, el conjunto patagónico fue una y otra vez contra el área de Montoya, aprovechando la escasa oposición que ofrecía Villa Dálmine en la mitad de cancha (Agüero y compañía no encontraron marcas para molestar siquiera la circulación rival). Así, el desenlace se fue anunciando, por decantación. Entre varias situaciones peligrosas, a los 41, Sangiovani salvó en la línea tras remate de Renso Pérez; y a los 43, fue salvador un manotazo de Montoya contra su palo izquierdo. Pero la tercera fue la vencida para La Banda: a los 45, Rolle capturó un rebote en la puerta del área y sacó un violento zurdazo que se desvió en Moreyra y se incrustó contra el ángulo superior izquierdo de Montoya. Un durísimo golpe para el Violeta, que se quedó con las manos vacías en este debut y que deberá corregir errores que, a pesar de los profundos cambios realizado en el plantel, volvieron a repetirse respecto al pasado campeonato.

NICO GONZÁLEZ PERDIÓ UNA CHANCE MUY CLARA PARA EL 2-0 EN EL INICIO DEL ST.





EL CABEZAZO DE FRANCISCO NOUET YA SE DIRIGE AL FONDO DE LA RED, DEJANDO A MITAD DE CAMINO LA SALIDA DEL ARQUERO FACUNDO FERRERO. EL SAMPEDRINO ANOTÓ EL PRIMER GOL VIOLETA DE LA TEMPORADA.





TELLO FUE EL CAPITÁN. EN EL ST TERMINÓ COMO LATERAL POR DERECHA.



SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Germán Montoya; Federico Mazur, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Nicolás González, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Alan Sosa, Gabriel Pusula, Brian Camisassa, Rafael Sangiovani, Joaquín Rikemberg, Franco Costantino y Juan Cruz Franzoni. GUILLERMO BROWN (2): Facundo Ferrero; José Villegas, Federico Mancinelli, Facundo Rodríguez; Iván Arbello, Renso Pérez, Juan Ignacio Silva, Ezequiel González, Kevin Lencina; Agustín Colazo y Flavio Ciampichetti. DT: Andrés Yllana. SUPLENTES: Facundo Perrone, Agustín Sandona, Rodrigo González, Cristian García, Gabriel Navarro, Martín Rolle y Sergio González. GOLES: PT 39m Francisco Nouet (VD). ST 26m Cristian García (GB) y 45m Martín Rolle (GB). CAMBIOS: ST García x Silva (GB); 14m Rolle x Villegas (GB); 22m Sangiovani x González (VD); 32m Camisassa x D´Angelo (VD) y Sandoná x Colazo (GB); 39m S. González x Arbello (GB), R. González x Lencina (GB), Franzoni x Zárate (VD) y Pusula x Martínez (VD). AMONESTADOS: Agüero y D´Angelo (VD); Silva, Lencina y Ciampichetti (GB). EXPULSADO: ST 5m Mazur (VD), por doble amonestación. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Fabricio Llobet.

LA PRIMERA FORMACIÓN TITULAR DE LA TEMPORADA DE VILLA DÁLMINE Y EL RECUERDO PARA CON MATÍAS, ÁNGEL Y MARIO, LOS SIMPATIZANTES QUE FALLECIERON EN ENERO DE 2021 CUANDO REGRESABAN DE MENDOZA.