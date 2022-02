Importante cónclave de dirigentes del peronismo local

Convocados por Carlos "Toro" Ortega, referentes peronistas se reunieron para reflexionar sobre el Partido Justicialista de cara a las próximas elecciones internas. Participaron Juan Ghione, Alberto Armesto, María Eugenia Giroldi, Germán Jendrulek, Diego "Piojo" Cuenca, Dana Carrara, Ángeles Grattone y la Diputada Soledad Alonso, entre otros. Convocados por el líder de la agrupación Néstor Kirchner Campana, Carlos "Toro" Ortega, referentes del peronismo local coincidieron en el diagnóstico que describe el estado de situación actual del Partido Justicialista local de cara a las próximas elecciones internas de marzo. Según expresaron, la falta de un local partidario (en lo que constituye ya un reclamo histórico) y también la poca dinámica en la relación entre el afiliado con su dirigencia, hacen a la construcción de los puntos de encuentro en referencia a dicho diagnóstico. No obstante, los dirigentes de distintas épocas, entusiasmados "por el encuentro y la posibilidad de recuperar la proactividad", estuvieron de acuerdo en remarcar que las miradas sobre el estado actual del Partido Justicialista Campana intentan ser respetuosas y se explican por distintas variables: institucionales, culturales, de vínculos entre los dirigentes provinciales y locales; entre otras, que impactaron a lo largo de los últimos años en la salud del espacio institucional. En ese sentido, el diputado nacional mandato cumplido y secretario general de SECASFPI Carlos Ortega expresó: "Mi sueño es que el partido Justicialista de Campana tenga una casa propia, linda, que perdure en el tiempo; a la cual el militante se pueda apegar sentimentalmente. Esa es la base de toda relación sólida: el cariño y el apego". "No debemos buscar culpables sino construir alternativas claras, con objetivos concretos y viables", sostuvo Alberto Armesto (h) en referencia a la actual situación en la que se encuentra el Partido Justicialista en la ciudad. La coincidencia en las miradas sobre tener un partido de puertas abiertas llevó a María Eugenia Giroldi a reflexionar: "un partido justicialista abierto a todos y todas las que quieran participar, afiliados o no, con todas las agrupaciones llenando el espacio físico de contenido y de debate es perfectamente plausible, si existe la voluntad política de hacerlo. Estoy entusiasmada con esa posibilidad". Reflexión con la que acordó Germán Jendrulek, a lo que agregaba: "el peronismo de Campana debe recuperar urgente su lugar de protagonismo en el diseño de la agenda pública local, porque es el movimiento que históricamente se preocupó por los más vulnerables igualando oportunidades y creando fuentes de trabajo". Juan Ghione, hoy desempeñando un cargo en la gerencia de asuntos legales de Trenes Argentinos, resaltó la importancia de rescatar para Campana la idea "movimientista" del justicialismo. "A mí me interpela de manera permanente la idea de que el militante peronista no agota su contribución política en el acto electoral. Por eso, sueño con una relación bien aceitada entre el afiliado, el votante, el simpatizante del peronismo y la construcción de un Partido Justicialista protagonista, activo en las luchas de los que menos tienen". Finalizando el encuentro, del que también participaron Diego "Piojo" Cuenca, Roxana Abonjo, Ricardo "Richard" Giroldi, entre otros; la diputada provincial Soledad Alonso entregó una mirada sobre la institucionalidad política: "Hoy en Campana el peronismo es oposición y creo humildemente que no estamos aprovechando todos los canales que la institucionalidad brinda. Más allá de mis permanentes esfuerzos de diálogo y de los intentos por vincular a la provincia con Campana a través de la cámara de diputados provincial y sus programas, veo con beneplácito la posibilidad de tener un PJ activo en la tarea institucional de la política, herramienta que nos fortalecerá para intentar recuperar el gobierno municipal para las banderas del peronismo".

Ghione, Armesto, Ortega, Jendrulek, Giroldi y Alonso, referentes que participaron del encuentro.