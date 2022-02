Llegó el día: Puerto Nuevo concretará hoy su esperado regreso a la Primera C

NOTICIA RELACIONADA: Nueva categoría, nueva camiseta Desde las 17.00 horas recibirá a Berazategui por la primera fecha del Torneo Apertura. Así, después de casi 26 años, retornará a la cuarta categoría de AFA. Será, además, el debut de Alejandro Albamonte como DT Portuario. Casi 26 años pasaron de aquel 11 de mayo de 1996 en que Puerto Nuevo disputó su último partido en la Primera C. Fue el cierre de una experiencia de dos temporadas en la cuarta categoría del fútbol argentino. Mejor dicho: de la única experiencia del Portuario en la divisional. Una historia que empezó a cambiar en diciembre del año pasado con el ascenso conseguido en la final del Reducido frente a Centro Español. Y que cambiará definitivamente esta tarde, cuando, desde las 17.00 horas, el Auriazul recibirá a Berazategui en el estadio Carlos Vallejos por la primera fecha del Torneo Apertura de la Temporada 2022 de la Primera C. Un desafío que Puerto Nuevo afronta con muchas novedades: Alejandro Albamonte reemplaza a Gastón Dearmas al frente de la conducción técnica de un plantel que sumó un total de 19 caras nuevas respecto a la pasada campaña: 18 incorporaciones más el regreso de Agustín Monteleone. De esta manera, como solo se alejaron tres jugadores (Ezequiel Ramón, Antonio Samaniego y Gastón Pérez), actualmente son 39 los futbolistas que se encuentran entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico de Alejandro Albamonte, quien fue perfilando una formación titular durante los amistosos de pretemporada, siempre dentro del esquema 4-2-3-1 que pretende implementar. Entonces, de no mediar sorpresas (el DT no quiso confirmar la alineación), el Portuario formará hoy con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Rodrigo Martínez, Julio Serrano, Enzo Moreno; y Leandro Fleita. Entre esos once nombres hay siete jugadores que siguen en el club y cuatro que se sumaron para esta temporada (Lara, Pulido, Serrano y Fleita), por lo que, de alguna manera, Albamonte apuesta por cierta continuidad respecto al ciclo de "Tonga" Dearmas, reforzando la defensa y reemplazando a Ramón y Samaniego con Serrano y Fleita. Así, buscará empezar a sumar puntos a los fines del primer objetivo que se ha propuesto el club: mantenerse en la categoría. El inicio no le será fácil: Berazategui viene de hacer una gran campaña (en la pasada temporada perdió la final por el ascenso a la Primera B Metropolitana) y se preparó para buscar revancha (hizo pretemporada en Mar del Plata y obtuvo buenos resultados en los amistosos que disputó ante rivales de categorías superiores). Igualmente, poco importa eso hoy en el barrio Don Francisco. La alegría que ha despertado este retorno de Puerto Nuevo a la Primera C es tan grande que, al menos esta tarde, no será opacada por el rival de turno. Porque, al fin de cuentas, el Portuario vivirá hoy una fiesta que va más allá de cualquier resultado.

DURANTE LOS AMISTOSOS, EL ENTRENADOR LE DIO RODAJE A UNA MISMA FORMACIÓN TITULAR. ASÍ, A PESAR DE LA GRAN CANTIDAD DE REFUERZOS, ENTRE LOS ONCE HABRÍA SIETE JUGADORES QUE SIGUEN DEL AÑO PASADO. EL PLANTEL PORTUARIO Arqueros: Javier Balbuena, Tabaré Benítez, Ulises Disandro, Sebastián Soto y Facundo Brito. Defensores: Santiago Ojeda, Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Luis Rodríguez, Sandro Areco, Enrique Grieger, Santiago Tallarico, Mario Godoy, Yamil Durán, Gonzalo Pulido, Gian Croci, Kevin Casco y Uriel Huarte. mediocampistas: Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Bautista Pereira, Emanuel Pentimalli, Martín Herceg, Eliseo Aguirre, Marcos Quiroga, Agustín Monteleone, Rodrigo Martínez, Julio Serrano, Pablo Negro Villarreal y Sergio Carluccio. Delanteros: Enzo Moreno, Selem Lojda, Brian Picca, Alexander Meza, Lucas Cajes, Lautaro Sequeira, Leandro Fleita, Maximiliano Maciel y Gastón Cueto. TORNEO EN MARCHA Ayer, con la disputa de cuatro partidos, comenzó la primera fecha del Torneo Apertura de la Primera C: Victoriano Arenas le ganó 1-0 como local a San Martín de Burzaco; Claypole venció 2-0 a El Porvenir como local; Central Córdoba de Rosario derrotó 2-0 como visitante a Liniers; y Excursionistas y Sportivo Italiano igualaron 1-1 en el Bajo Belgrano. Hoy, la jornada inaugural del certamen se completará con cinco encuentros: además de Puerto Nuevo vs Berazategui también jugarán Laferrere vs Lamadrid, Luján vs Real Pilar, Atlas vs Leandro N. Alem y Midland vs Deportivo Español. En esta primera fecha queda libre Argentino de Merlo. EL HISTORIAL VS BERAZATEGUI Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 14. En 13 partidos, Puerto Nuevo no ganó y Berazategui logró 6 victorias. Empataron en 7 ocasiones. El Portuario convirtió 15 goles en tanto que Berazategui marcó 30. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 6 encuentros, el equipo de nuestra ciudad no ganó ningún partido (7 goles) y Berazategui obtuvo 3 victorias (17 goles). Igualaron en 3 oportunidades. COMO LOCAL BERAZATEGUI. En 7 juegos, Puerto Nuevo no ganó ningún encuentro (8 goles) y Berazategui logró 3 triunfos (13 goles). Empataron 4 veces. En Primera C jugaron 4 partidos, con 3 empates y una victoria de Berazategui. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El lunes 22 de abril de 2008, por la 29° fecha del Campeonato de la Primera D 2007/08, Puerto Nuevo cayó 4-2 ante Berazategui en la cancha de El Porvenir. Para el cuadro Naranja convirtieron Matías Italiani, Mauricio Soto y Gustavo Pastor (2), mientras que los tantos Portuarios los marcaron Gabriel Valiela y Maximiliano Alegría. EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL: El sábado 3 de noviembre de 2007, por la 12ª fecha del Campeonato 2007/08 de la Primera D, Puerto Nuevo perdió 6-1 frente a Berazategui. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL* El domingo 18 de diciembre de 1994, por la 4º fecha del Torneo Apertura del Campeonato de la Primera C temporada 1994/95, Puerto Nuevo empató 1-1 frente a Berazategui. PUERTO NUEVO (1): Pablo Cappelletti; Walter Barrios, Gustavo Kerke, Julio Viso y Juan Gamarra; Javier González, Ramón Godoy, M. Jiménez y Fabián Gamboa (Marcelo Pasquet); Luis Tellería (Cerrutti) y Roque Cabezas. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Ariel Aguila, Aguilar y Mariano Gastañaga BERAZATEGUI (1): Diego Rivieri; Fernando Gervatovsky, Walter Alfonso, Jorge Balanda y Adrián Barbona; Nelson Sanabria (Diego Garbacci), Juan José Nievas, Fernando Quaglia (Gustavo Ferrutti) y Adrián Fernández; Lucio Bernald y Pablo García. DT: Jorge Vendakis. SUPLENTES: B. Sánchez, Gabriel Lugones y Ricardo Posadas. GOLES: PT 25m A. Fernández (B). ST. 5m J. González (PN). EXPULSADOS: PT 44m Kerke (PN) y Bernald (B). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: M. López. *Dedicado a los historiadores Pedro Mingo, Gabriel de Brown de Adrogué y Ezequiel de Berazategui, quienes aportaron datos sobre los jugadores de Berazategui.