ACLARACIONES

El presidente Alberto Fernández subrayó este sábado que la Argentina "debe tener una relación madura, franca, sincera, de respeto mutuo" con Estados Unidos y rechazó las críticas a su gira por Rusia y China al afirmar que "no se entiende por qué levantó tanta polvareda el tema". "El mundo es otro, ha cambiado, es un mundo multilateral, que nos obliga a vincularnos y a tener relaciones maduras, de respeto con todos los países del mundo. La Argentina no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, perpetuos: lo único perpetuo y permanente que tiene es la defensa de sus intereses y de trabajar en favor de lo que la Argentina necesita", sostuvo el mandatario. El jefe de Estado rechazó las críticas que hicieron distintos dirigentes de Juntos por el Cambio a la decisión de viajar a Rusia y China en medio de la tensión entre el Kremlin y la Casa Blanca por Ucrania. "No sé por qué levantó tanta polvareda el tema y por qué viajar a Rusia significa que queremos tener una mala relación con Estados Unidos. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra", destacó Alberto Fernández.

HACIENDO NÚMEROS

El jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, advirtió que el distrito "no tiene los recursos económicos" necesarios para evitar que suba el valor de un viaje en colectivo si la Nación la quita los subsidios a 32 líneas que funcionan dentro de su jurisdicción. El funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta afirmó, además, que aún no se sabe de cuánto será el valor del boleto en caso que se pierdan los subsidios de unos 14.600 millones de pesos, aunque se estima que podría superar los $40. "Por supuesto que la Ciudad no tiene esos recursos económicos; además no los tiene porque nos han sacado la coparticipación hace menos de dos años", resaltó Miguel. "Acá lo importante es que esas 32 líneas que circulan dentro de la Ciudad son competencia del gobierno nacional y hasta tanto se realice cualquier traspaso siguen siendo del Gobierno; si el Gobierno, como pareciera, quiere aumentar las tarifas puede hacerlo, pero tiene que hacerse cargo de esa decisión", afirmó el jefe de Gabinete porteño, al hablar de quién tendrá que pagar el costo político de un aumento del boleto.

DE UN DISPARO

Una joven de 21 años que era integrante de la Policía de la Ciudad murió tras ser encontrada con un disparo en la cabeza en el departamento que compartía con su novio, integrante de la Federal, con quien había discutido momentos antes. Las primeras sospechas apuntan a que el hecho se habría producido en el marco de un suicidio, indicaron fuentes policiales. Araceli Aracena, quien era oriunda de la provincia de Salta, fue asistida por un disparo en la cabeza este viernes alrededor de las 13:40 en el departamento situado en Alsina al 2.200, en el barrio porteño de Balvanera. Cuando efectivos de la comisaría 3A de la Policía de la Ciudad se desplazaron al lugar, el novio de la chica dijo que tras una discusión de pareja tomó su arma reglamentaria y se disparó en la cabeza. Las joven fue llevada en estado estable al Hospital Ramos Mejía, pero su situación se complicó con el correr de las horas y falleció. El caso conmovió a la ciudad salteña de Mosconi, de donde la chica había nacido y se consagró reina de la belleza en 2017, en la Escuela de Comercio Juan XXIII.

FINAL A LA VISTA

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, explicó que la fase aguda de la pandemia de Covid-19 terminaría a fines del 2022 si para mitad de año se alcanza un 70% en la tasa de vacunación en todo el mundo. El director de la organización estipuló que el fin de la pandemia podría comenzar este año. "Nuestra expectativa es que la fase aguda de la pandemia termine a mediados de año, en junio o julio", declaró.