Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas: San Valentín. Día mundial para reivindicar el amor según las leyendas en Oriente y Occidente. Siglo III d. C. Este santo fue un sacerdote que se cree vivió en la Roma de los inicios de la expansión del cristianismo, allá por el siglo III. En aquel tiempo, el emperador era Claudio II, Gobernante especialmente preocupado por conseguir un ejército poderoso que tomó una decisión polémica: prohibir los casamientos. El entonces sacerdote Valentín, decidió desobedecer el mandato, y casaba en secreto a las parejas de jóvenes enamorados. Pero el emperador romano tuvo noticias de este hecho y decidió no solo encarcelarlo, sino también ejecutarlo. La tradición dice que este hecho se produjo el 14 de febrero. Por este motivo, esta fue la fecha elegida para "reivindicar la fuerza del amor". También hay quien defiende que se eligió esta fecha para sustituir una costumbre pagana por otra cristiana, allá por el siglo V. Para evitar que se celebrara la tradición de las lupercales. (La fiesta romana de las Lupercales, se celebraba en febrero. Está relacionada con la fecundidad de las mujeres y la naturaleza.) El papa Gelasio I quiso sustituirla por la celebración de San Valentín. Una de las celebraciones más curiosas se realiza en Japón. Allí, son los hombres los agasajados. La tradición propone regalarles chocolate y depende cuál gusto recibas, sabrás qué tipo de amor están ofreciéndote. Si te regalan Giri-Choko, no existe un interés romántico. Pero si recibes Honmei-Choko, entonces sí que la propuesta va más allá. Este chocolate está reservado para novios, amantes o maridos. San Valentín en China, es conocido como el festival Qi Xi. Es una de las versiones más simpáticas de las celebraciones. Se basa en una tradicional leyenda que narra la vida de dos amantes. El séptimo día del séptimo mes del calendario lunar se celebra el festival Qi Xi, mejor conocido como el San Valentín en China, el día de la oración por la Destreza o, en regiones aún más apartadas, el día de las Niñas. En general, el San Valentín en China es un día para rezar por un matrimonio feliz y ser (en el caso de las mujeres) muy ingeniosas. El festival Qi Xi es el más romántico de los festivales propios de la cultura de China remontándose a más de 2.000 años de antigüedad! En la antigüedad, los chinos maravillados por las galaxias celestes y los misterios del universo, consideraban que cada estrella del cielo representaba una deidad encargada de algo en la galaxia. De allí, salieron muchos de los dioses en la mitología china. Vega, nombrada la estrella tejedora en chino, tejía brocados que aparecían como nubes en los cielos estrellados. A partir de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.), las mujeres chinas rezaban a esta estrella para que les otorgara excelentes habilidades de sastrería (una cualidad importante para las mujeres de aquella época), pues esto les permitiría encontrar marido. Es así como 20 siglos después continúa viva la celebración de San Valentín con el festival Qi Xi. La razón por la que el festival Qi Xi ha sido llamado el día de San Valentín en China es por una antigua historia de amor sobre un vaquero y una tejedora: El vaquero vivía con su hermano, pues su padre había muerto. Cuando tuvo la edad suficiente para irse, su hermano lo echó de la casa siendo su única propiedad un viejo buey, que en realidad era una deidad disfrazada; con su ayuda el vaquero conoció a un hada, Vega, que tejía nubes en el palacio celestial. El vaquero se enamoró de ella, y a su vez ella de él, por lo que se casaron y tuvieron un hijo y una hija, y vivieron felices juntos. Años más tarde, muere el buey, le dijo al vaquero que se quedara con su piel después de morir pues le sería útil, y que debía saber que, el matrimonio entre un mortal y un inmortal violaba las reglas del reino celestial; en consecuencia, la Reina Madre del Oeste apartó a la tejedora de su familia. Recordando las palabras del buey, el vaquero colocó a sus hijos en dos cestas, los cargó con una pértiga al hombro y se subió a la piel del buey. La piel se los llevó a todos hacia el cielo. Al acercarse a su esposa, la Reina Madre hizo volar su horquilla por el aire, creando un río ondulado, la Vía Láctea, entre la mujer y su familia. A partir de entonces, el vaquero y la tejedora solo pueden mirarse desde orillas opuestas, sufriendo por su imposible amor. Finalmente, la Reina Madre cedió y les permitió reunirse el séptimo día del séptimo mes lunar (el día de San Valentín en China). Esa noche, un grupo de urracas se reunió para formar un puente a través de la Vía Láctea para que la pareja pudiera unirse. Fuentes: Wikipedia; supercurioso.com; DN Navarra; google.com.-