Efemérides del día de la fecha, 13 de Febrero

DÍA MUNDIAL DE LA RADIO Impulsado por Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, e instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2012, en este día se conmemora la fundación de la Radio de la ONU en el año 1946; la primera transmisión se llevó a cabo en las oficinas de la ONU en Nueva York (Estados Unidos): "Esta es la ONU llamando a todas las personas del mundo". Asimismo, se remarca la importancia de la radio: "La radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo, además, el medio de comunicación más usado en todo el mundo". El tema de este año es "La radio y la confianza" y tiene tres subtemas principales: Confianza en el periodismo radiofónico (producir contenido independiente y de alta calidad), Confianza y accesibilidad (atender las necesidades informativas, ser un catalizador para la integración y la participación social, incluidas las personas con discapacidades) y Confianza y viabilidad de las emisoras de radio (Garantizar la competitividad). La ONU remarca que la radio es un medio potente y de bajo coste adecuado para llegar a las comunidades más remotas y vulnerables. Además, permite una participación igualitaria independientemente del nivel educativo de los oyentes y desempeña un papel crucial en la comunicación en situaciones de emergencia y las operaciones de socorro en casos de desastre.



FALLECE ALICIA BRUZZO Alicia Liliana Estela Bruzzo nació el 29 de septiembre del año 1945 en Parque Patricios, Buenos Aires. Al descubrir su pasión por la actuación, Bruzzo comenzó a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático: "[…] Descubrí el teatro y dejé todo. No fue una cosa tan elaborada; fui invitada por un grupo de amigos a realizar una serie de improvisaciones y quedé fascinada. Sentí que era lo mío, como un amor a primera vista". En el año 1970 debutó en la televisión actuando en "Los parientes de la Galleguita" y, con el correr de los años, trabajó en "Cumbres Borrascosas" (1978), "El Rafa" (1980-82), "Pobre Clara" (1984) y "Alta Comedia" (1992-95), entre otros. Por otro lado, en el año 1972, debutó en la gran pantalla actuando en la película "Me enamoré sin darme cuenta" (1972). Posteriormente, le siguieron las películas "El bromista" (1981), "Espérame mucho" (1983), "Pasajeros de una pesadilla" (1984) y "De mi barrio con amor" (1995). En cuanto al teatro, Bruzzo se destacó en "Yo amo a Shirley", "Las Brujas de Salem", "La rosa tatuada", "La venganza de Don Mendo" y "Alta en el cielo". Falleció en el año 2007 en Buenos Aires.



SE LANZA "PART OF ME" Un día como hoy en el año 2012, Katy Perry lanzaba el sencillo "Part of Me". Perteneciente al álbum "Teenage Dream: The Complete Confection" (2012) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Bonnie McKee y Max Martin, la canción representó el séptimo sencillo de la artista en llegar a lo más alto de las listas: "Escribí ´Part of Me´ hace dos años y siempre supe que era especial, creo que mi vida juega con estas canciones. Me siento como si estuviera en una especie de ´The Truman Show´ donde estoy como: ¿Por qué este sencillo es apropiado ahora y no lo habría sido anteriormente? Es tan loco".