Cuenta la historia, que San Valentín fue un sacerdote de Roma que unía en matrimonio a las parejas enamoradas, poniendo en riesgo su vida al desafiar al emperador Claudio II, ya que éste había prohibido dichas uniones porque consideraba que los hombres solteros y sin hijos eran mejores soldados. San Valentín, al ser descubierto y no poder convencerlo de cambiar su accionar, fue detenido y enviado a ejecutar, un 14 de febrero. Por eso, en esa fecha se conmemora al patrono de lxs enamoradxs, con el día que lleva su nombre. Con los años, esta celebración fue mutando y hoy celebramos el amor en todas sus expresiones. Desde muchas disciplinas se ha estudiado al amor. La psicología, química, filosofía, sociología, biología, neurociencias y arte, son algunas de ellas. Y con seguridad podemos decir que no existe un solo tipo de amor. ¿Acaso sentimos lo mismo por una pareja, padre/madre, hijxs, amigxs, mascotas? Inclusive utilizamos la expresión para referirnos a lugares o situaciones: "Amo sentarme en la playa y mirar el mar", "Amo mi país" o "Amo el chocolate". Y si bien sabemos que cada situación es diferente, las reacciones químicas que suceden en el interior de nuestro cuerpo son similares en cada una de ellas, al igual que las sustancias que libera nuestro cerebro Entonces, ¿Qué nos sucede cuándo nos enamoramos? ¿Es Cupido con su flecha quién decide ciegamente o la química de nuestro cerebro ya nos tiene algo preparado? Suelen activarse 3 circuitos cerebrales: el del amor romántico (romance), el del deseo sexual (deseo) y el del apego. Tres estadios distintos del AMOR (*) Durante el amor romántico o etapa de enamoramiento todo pasa a tomar un significado especial en nuestra vida y todo en la persona elegida es especial, la idealizamos (creemos que es la mejor, exageramos sus virtudes/atributos, no podemos dejar de pensar en él/ella (obsesión), sentimos un "Fuego emocional" (euforia si es correspondido y devastador si no lo es), sentimos diversas reacciones corporales al tenerlx cerca: sudoración, palpitaciones, nerviosismo… a veces con tan sólo ver que nos ha enviado un mensaje!… hay dependencia emocional, algunas veces sentimos anhelo de conexión sexual, pero principalmente emocional y se activan todas nuestras habilidades para "el cortejo" (nos vestimos, peinamos, maquillamos, perfumamos y hasta actuamos de manera particular para lograr "la conquista"). Estas acciones están ligadas principalmente a la Dopamina y también a la adrenalina y serotonina Los sentimientos de apego están producidos principalmente por dos hormonas: la oxitocina y la vasopresina. Son ellas las responsables de la sensación de seguridad, confianza y conexión emocional; la sensación de bienestar y la necesidad de cuidar y ser cuidado. La oxitocina es liberada también por las personas gestantes durante el parto o la lactancia y/o durante los abrazos prolongados. El Deseo (sexual), está asociado principalmente con la testosterona. Además de su propósito reproductivo, el impulso sexual sirve para hacer y mantener amigos, proporcionar placer y aventura, tonificar los músculos y relajar la mente. Como vemos, estos 3 circuitos no siempre se manifiestan al mismo tiempo, ni con la misma persona. Es allí donde se genera la diversidad y los distintos tipos de amor que podemos sentir durante nuestras vidas. ¡Celebremos el Día del amor juntxs! No te pierdas el vivo que realizaremos junto con la Dra. López este lunes 14 de febrero a las 19 horas por Instagram en @cmr.centro.medico.rawson para seguir hablando sobre el amor, el deseo y mucho más… (*) Helen Fisher, ¿Por qué amamos? Dra. Romina Barraza. Médica sexóloga (M.N.: 154156 - MP:552214) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606