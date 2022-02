P U B L I C





Nos ha tocado vivir una época de mucha agitación, incertidumbre ante lo desconocido, rápidos cambios, y pérdidas, y como si eso fuera poco, con aislamientos…. Estábamos acostumbrados a pensar que éramos los artífices de nuestra vida, los constructores de nuestras circunstancias seguros de poder controlarlo Todo. ¿Todo??... pues ya no, el planeta ha sido sacudido con una pandemia y como consecuencia, el miedo comenzó a dirigir nuestras vidas, y la inseguridad puso un "alto a todos nuestros planes y proyecciones". Antes de sufrir esta realidad, vivíamos tan vertiginosamente, sin Dios, desarrollando múltiples tareas, plenas de responsabilidades, y como consecuencia de esos afanes llevábamos una pesada carga, vivíamos tensionados soportando fatiga, horas sin descanso y desanimo, para continuar el viaje hacia nuestro destino. ¿Quién no ha experimentado este sentir en alguna ocasión? Y a pesar de estos síntomas seguíamos adelante con las actividades, pero con la sensación de que ya no teníamos energías, nos faltaban las fuerzas... ¿Cómo lograr reabastecernos, cuando ya no tenemos fuerzas? Si bien el golpe que sufrimos es duro como humanos, como hijos de Dios, a los cristianos, nos sirvió para encontrarnos a nosotros mismos, y sobre todo, encontrarnos con nuestro Creador, que como siempre tiene la salida ante la adversidad porque siempre permanece a nuestro lado con sus promesas. Y nos da una clave para obtener lo que buscamos, (Isaías 40:31) "Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán", Maravillosa promesa, si esperamos en El. No avanzaremos con las mismas de ayer, sino que habrá una nueva cada día. Nosotros ya hemos experimentado como es vivir separado del Señor, fue y es hora de volvernos confiadamente ante su presencia para enfrentar los desafíos, recordando que es Él es OMNISCIENTE, conoce de mi todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro. Es OMNIPRESENTE, está en todas partes por lo tanto guía mis pasos, y es OMNIPOTENTE tiene todo el poder para librarme de lo que yo no puedo manejar. Su presencia y poder, me acompañan todos los días de mi vida y me ayudan a vivir sin desánimos, inseguridades temores porque su inmenso AMOR me renueva cada día, dándome nuevas fuerzas y energías. No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas, y siempre te ayudaré; siempre te sostendré con mi mano derecha (Is 41:10). Es mi deseo que esta, sea también tu experiencia de ahora en adelante para seguir confiadamente. Porque también a ti, "DIOS TE AMA". (Juan 3:16) Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Quisieras, con la ayuda de Dios, tener tú, nuevas fuerzas y energías? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Stella Maris Viñales. Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar