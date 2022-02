"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 13 Febrero de 2022 - Año II - Edición Nº 171 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina SINODALIDAD: CAMINAR JUNTOS Porque queremos seguir caminando juntos como Pueblo de Dios les proponemos las siguientes reflexiones: ¿Nos sentimos parte de la gran comunidad de los bautizados? ¿Hacemos un compromiso auténtico en la participación de la vida de la Iglesia? ¿Caminamos juntos en nuestra comunidad, en nuestra diócesis? ¿Qué dificultades se nos presentan? ¿Qué nos inspira el Espíritu Santo para crecer en ese caminar juntos?". Esperamos encontramos pronto para continuar avanzando en la propuesta de la Sinodalidad Parroquial

Caminemos juntos como Pueblo de Dios



FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LOURDES El 11 de febrero en la misa vespertina se conmemoró a Nuestra Señora de Lourdes en la Catedral Santa Florentina, que contó con la especial asistencia de los niños del hogar de donde la Virgen es su patrona. La ceremonia inició con el ingreso procesional de los niños que portaban flores y la imagen de su protectora. En la homilía, el padre Fernando Crevatin recordó la historia de las apariciones de la Virgen a la niña Bernadita en la gruta de Lourdes a partir de 1858. Al finalizar la ceremonia, se guardó el recuerdo de este acontecimiento con una foto de todos los niños junto al altar. ¡Madre dulcísima! Ya que Dios obra por tu mano curaciones innumerables en la Gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para todos los enfermos, los que sufren en su corazón, en su cuerpo, en su mente. Alcánzale de tu Divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios.

Santa Madre de Dios, no nos sueltes de tu mano.



JORNADA DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LA TRATA DE PERSONAS El 8 de febrero se realizó la Jornada mundial de oración y reflexión sobre la trata de personas. El tema de este año fue "El papel del cuidado. Mujeres, economía y tráfico de personas". En esta oportunidad el Papa Francisco reflexionó que: "La trata de personas es violencia. La violencia que sufre cada mujer y cada niño es como una herida abierta en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de toda la humanidad, es una herida profunda que también nos afecta a nosotros. También, señaló: "juntos podemos y debemos luchar para que los derechos humanos se interpreten de manera específica, respetando la diversidad y reconociendo la dignidad de cada persona, con especial atención a aquellos cuyos derechos fundamentales han sido violados" y rememoró a Santa Bakhita en el día de su festividad explicando que ella, "nos muestra el camino de la transformación. Su vida nos dice que el cambio es posible cuando uno se deja transformar por el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros". "Cuidar juntos, hombres y mujeres, es el llamamiento de esta Jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de seres humanos: juntos podemos favorecer el crecimiento de una economía del cuidado, oponiéndonos con todas nuestras fuerzas a toda forma de explotación en la trata de seres humanos", concluyó.

Trafico de personas, flagelo de la humanidad



MENSAJES DE NUESTRO OBISPO Jornada mundial del enfermo "Efeta", significa Ábrete, Jesús cura con esa palabra. ¿Cuántas veces lo escuchamos y nos cerramos a Él? Recé con todos ustedes hoy pidiendo a la Virgen de Lourdes por los enfermos, por quienes lo cuidan y sufren con y por ellos, y todo el personal de salud. +Pedro Laxague, obispo También participó del video: "No estás solo, lloremos juntos. La droga mata". Frente al pedido de las madres, que no pueden sola y la necesidad de aunar las fuerzas de la sociedad, dice: "Nosotros ofrecemos nuestra experiencia en los "Hogares de Cristo" donde se recibe mayoritariamente a jóvenes aditctos, que con ayuda salen." Los Hogares son hospitales de campaña donde todos son atendidos y escuchados. El párroco de San José Obrero Carlos Morena aclaró que: "El principio de los Hogares de Cristo es recibir la vida como viene, por eso se recibe a los jóvenes que necesitan un abrazo, un mate, un oido para comenzar a remontar la vida. Frente a las 3 C, que son la Cárcel, el Cementerio o la Calle, nosotros le ofrecemos otras 3 C: Casa, Colegio y Club". Colaboremos con esta importante iniciativa.

Entrevista a Mons. Pedro Laxague



