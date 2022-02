E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TC: La categoria está arrancando su campeonato durante este fin de semana en el autódromo de Viedma donde desde las 11 hs televisa laTV Publica. DETERMINAR: Para este año la categoria determino donde a partir de este año las series serán de cinco vueltas para que las finales superaran las veinte vueltas. ESPECIALES: En cuanto a lo largo del año desarrollaran tres carreras especiales a saber la del millón de pesos a correrse en Rafaela la carrera de las estrellas en el autódromo de San Juan donde la clasificación se realiza en un sorteo y la tercera que aún no define lugar. DEFINIR: Las cinco primeras del calendario ya fueron establecidas y aun no se definió sin el presente año si visitaran el autódromo capitalino como algunos siempre desean ver la categoria en el Coliseo porteño. CORREO: Luego de un paso en el TC Regional en su momento se decidió sumarse a la categoria Turismo Cuatromil Argentino en el cual corrió hasta el año anterior el representante de Zárate siguiendo los consejos de su papá Dario. CONCRETO: Lo concreto es que esta temporada Nicolas Laccette se estará sumando a la categoria Procar para desarrollar la presente temporada que cuenta con un parque de autos interesantes. PREOCUPADOS: Parece ser que el presente tiene muy preocupados a los dirigentes de la categoria GT 900 ante el arranque del campeonato en el mes de marzo al comenzar que el importante parque de autos no estaría presente en este comienzo ante los temas de los presupuestos. ARMAR: El chasis está a terminar por parte de Claudio Bottani que hasta fin del año pasado se trabajó en forma intensa pero aún en lo que va de este verano nuestro personaje no llegó ni al taller donde se arma para correr en la Clase Ligth del TC Bonaerense. Será que el limeño sigue de vacaciones. TURISMO 4000 ARGENTINO: Los dirigentes de la categoria ya confirmaron el presente calendario donde la mayoria de las fechas serán en el autódromo de La Plata donde precisamente el venidero comienzan el 13 de marzo en el Mouras donde creen que veinte autos comenzarán el torneo. ESPERAR: Con el Fiat 128 se espera el comienzo del presente campeonato para la categoria que fiscaliza Fedenor donde el piloto local Silvestre Gallo espera poder desarrollar un buen año dado que tiene un auto competitivo con la atención de Diego Fangio. SUMARSE: Cristian y Agustin Códega se acaban de sumar en la última parte del año con sus correspondientes Jeeps al mundo del Club Cañon 4x4 mientras que los Muiño c con una Cherocky y una Range para agrandar el parque. Mirá vos! ENTRENANDO: Sigue entrenando Julian Garrido para tener el nivel competetitivo el cual ya nos tiene acostumbrado en el motocross donde en este verano desarrolla alguna carrera para continuar en la alta competencia. SEGUIR: Los amigos aseguran que el piloto varias veces campeon en karting este año seguira una temporada sin definir en que categoria o quizas a la vez como ya desarrollo en su momento el representante de Campana radicado en Zárate sigue en la alta competición. APUNTAR: El Fiat Uno está en su taller de cara a seguir un año mas en la categoria Alma donde el representante de Lima Gaston Brown le apunta al auto con techo además de tener un karting. ARREGLAR: Si arregla la posibilidad de alquilar su Minicooper para correr en el Rally es probable que Gabriel Emma se baje de volver a correr en esta temporada donde además decidio apoyar desde lo económico a su hija Vicky que corre con el Ford Fiesta también en Rally. MISMO: Luego de las vacaciones por el Norte Argentino Ludmila Rodriguez se prepara armar la temporada deportiva con el mismo equipo y la continuidad en la Clase TC 1600 de la categoria Alma. Seguira Curly Gil que viene de un viaje en tierras entrerrianas. ALQUILER: Nos damos cuenta el presente de Gaston Brown donde seguirá corriendo en la categoria Alma y en su taller de Lima posee un auto listo para largar en esta posibilidad con otro Fiat Uno armado para la Clase Tres. PENSAR: Aunque aún no arranca el campeonato para el karting todo hace pensar que Alfonso Raina será parte de la presente temporada en su clase de la Categoria Kart Plus con el mismo equipo. COLOR: Parece que para este año el color presentará cambios importantes y el TC 1100 de Gaston Fernandez estará para la primera como siempre la colaboracion de su padre Guillermo donde trabajan para poder estar desde lo económico toda la temporada. DISPONIBLE: Valentino Lacognata en todos los tiempos disponible está probado y entrenando para el arranque del campeonato de Motocross a nivel zonal y nacional siempre con su mismo equipo y ahora el momento de darle curso en la alta competencia. NERVIOSO: Dicen que Don Antonio Toledo está un poco inquieto porque desea que su nieta en este campeonato debe realizar una buena performance como el año anterior y poder pegar ese salto de calidad para legar a otro nivel donde el abuelo anda un poco nervioso. Por suerte Alicia lo contiene. MOTIVADO: Como ya acostumbra nunca deja nada a la deriba basado en seguir los pasos de Marcelo su padre y se trabaja en la Cupecita Chevrolet para la Clase A del TC Bonaerense en este próximo arranque del campeonato donde Juan Pablo Galliano esta motivado como su San Lorenzo Club. PEÑA: Nestor Benitez ya viene trabajando en el Chevrolet de cara al inicio del presente campeonato y los adelantos en el chasis vienen dentro de los parámentros normales y el representante de Zárate a quien lo quiera escuchar les avisa que arrancan las peñas de los viernes para recaudar para el auto cena por medio. PODIO: Lo concreto va a arrancar en la categoria Fedenor y Don Benitez quiere hacer alguna también en el roqueplatense donde comio el año pasado subiendo al podio. REUNION: La que se desarrolló dias atrás en la categoria Alma entre sus dirigentes y los socios pilotos para intentar resolver un tema desde lo económico que reclaman los propios pilotos. FUTURO: Luego de la misma hubo preocupación por parte de los socios que ven de casa el futuro complicado basado en lo que se desarrolló en esa noche donde todo está para resolverse de frente a lo que se viene. SOLICITAR: Tras la reunión quedo el "rum rum"...que ante la falta de resolver este tema económico hay un grupo de pilotos aconsejando y solicitando que los destinos de la categoria podian hacerse cargo dirigentes de la categoria GT900 algo poco difícil ante la via legal. La historia continua. MANEJO: Ahora parece que los propios pilotos desean que el manejo del dinero también esten muy controlados por los socios ante el mensaje de la actual presidente haciéndole saber que puso dinero para que esto funcionara. Que tal! TC PISTA: Arranca el campeonato para la categoria durante este fin de semana en el autódromo de Viedma donde la TV Publica televisa desde las 11hs. PODER: Esta definiendo su continuidad "Tincho" Molina en la alta competencia para este año donde la Formula Cuatro es una posibilidad o puede pasara otra propuesta que vienen evaluando con su padre Julian. DEFINIR: Aunque no lo tienen definido es muy probable que Gaston Iglesias se sume a la Clase TC 1100 un año mas donde se viene trabajando en el taller donde ya se adquirio un escape nuevo y por razones laborales si puede que no vaya a todos pero se apuesta para seguir corriendo. Y papá José Luis que dice? CALENDARIO: La categoria entregó su calendario para el Turismo Nacional que contara con doce carreras arrancando el 27 de febrero en Bahia Blanca y la segunda en Paraná 20 de marzo donde el piloto local Pablo Villaberde se presentara en la Clase Dos. COLABORAR: Como todas las temporadas Miguel Parra estará colaborando con sus pilotos una vez desde su centro comercial, el dueño de Baterias Campana mantiene a los mismos pilotos otro campeonato acompañandolos. Bienvenido! BALDE: Finalmente se supo nadie sabe como se filtró pero el presupuesto para cada carrera cayó como un balde de agua fria en el seno familiar y parece que ahora nuestro personaje nunca estuvo tan lejos de correr. Si no lo ven con el karting y en el escenario de Zárate ya saben donde encontrarlo. APERTURA: Como ya adelantamos en esta seccion el venidero fin de semana arranca el campeonato para todas las categorias que fiscaliza Fedenor y la apertura finalmente será en el autódromo de Colon en la provincia de Bs As. RALLY FEDERAL: Los dirigentes de la categoria también ya confirmaron el comienzo de su campeonato el 4 de marzo en el escenario de la ciudad de Junin donde los pilotos vienen trabajando en esta carrera. GANAS: Con muchas ganas los encargados del autódromo de Baradero vienen trabajando de cara a poder concretar la posibilidad de hacer carreras y en el mientras tato solo se puede ir a probar y ahora se sumaron los trabajos en el kartódromo para darlecurso a esta posibilidad. MARCAN: Comienzan los campeonatos y en el taller de Juan Sbarra los muchachos vienen a pleno con los diferentes autos para las distintas categorias que avanzan de la mano de todo el equipo de competición que como siempre marcan su sello. EQUIPO: Lo concreto es que el JRT atenderá en el equipo a Gustavo, Gerardo, Gabriel, Vicky Emma en el Rally de Mar y Sierra con sus cuatro autos, en Clase Tres de Alma a Julian Arzeni con el Fiat Uno y a Martin Sava, Agostino Giordano, Máximo Coronel e Ignacio Padilla, todos en la Clase Dos de Alma. ENCAMINA: De a poco comienza la temporada para el piloto local Ariel Melon que se encamina a participar un nuevo año en la categoria enduro donde viene de cerrar un buen año y va por otro desafio. CONTACTO: Lo que dejó el Dakar para Carlos Debesa fue muy interesante y más allá de cualquier resultado con el cuatriciclo no pasó desapercibido de quienes estan en el tema a tal punto que una terminar de nivel internacional esta en contacto con el equipo campanenses para encarar un proyecto. MAR Y SIERRA: La categoria de Rally Mar y Sierra está dándole curso al arranque de su presente calendario con la vuelta de San Clemente del Tuyú que contará con representantes locales como el equipo de la familia Emma el próximo fin de semana. FECHA: Por su parte del TC Bonaerense también dejó establecido que el campeonato para la categoria zonal que aun visita autódromos de tierra puso fecha para el 27 de febrero en el autódromo de Arrecifes para todas sus clases. SERA CIERTO?: Que en el taller campanense a partir de este año se atenderán autos para diferentes categorias zonales que van a chasis a autos de diferentes propuestas....