Ayer se impuso 2-1 en el duelo de equipos campanenses de la Zona C. Hoy jugará Defensores de La Esperanza, que recibe a Sarmiento de Zárate desde las 17.00 horas. Y mañana lo hará La Josefa, que visita a Fundición de Baradero. Uno se sacó la mufa. Y el otro perdió su invicto. El duelo de equipos campanenses de la Zona C de la Copa Federación Norte 2022 torció dos historias: Desamparados le ganó 2-1 a Deportivo San Felipe y sumó sus primeros puntos en el certamen para estirar su ilusión de pelear por un lugar en los Octavos de Final. En cambio, el Aurinegro sufrió su primera derrota y, por ello, se bajó de la cima de las posiciones, dado que Atlético Baradero igualó 1-1 con Estrada de Zárate y quedó como único líder con 8 unidades. Por su parte, San Felipe suma 7. Más atrás aparecen Estrada, con 4; y Desamparados, con 3. En cancha de Las Campanas, el conjunto del barrio Villanueva se impuso con goles de Franco Villegas y Félix Mansilla, mientras Brian Martínez no pudo convertir un penal (lo atajó Rodrigo Badaracco). Para "Sanfe" marcó Leandro Salvador, quien extendió su racha goleadora, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo. Además de la victoria, Desamparados se dio el gusto de contar con Horacio "Otto" Falcón: a sus 41 años, el futbolista con más partidos disputados en la historia de Villa Dálmine ingresó en el segundo tiempo y volvió a jugar oficialmente (vio la amarilla). Hoy, en la continuidad de la cuarta fecha de la fase de grupos de esta Copa Federación Norte 2022, Defensores de La Esperanza (4 puntos), recibirá a Sarmiento de Zárate (2) en un cotejo correspondiente a la Zona D que se desarrollará en cancha de Las Campanas, desde las 17.00 horas. El Verdinegro busca recuperarse de la sorpresiva derrota sufrida ante Defensores Unidos de San Pedro e intentará sumar una victoria que lo acerque a la clasificación a los Octavos de Final. Al mismo tiempo, Defensores Unidos (6 puntos) e Independencia (4) protagonizarán el duelo de sampedrinos de la Zona D. Finalmente, para mañana lunes quedará la presentación de La Josefa (4 puntos), que enfrentará como visitante a Fundición de Baradero (7) desde las 20.30 horas con la necesidad de sumar, dado que, ayer, Central Buenos Aires (7) le ganó 3-0 a San Martín (1) y le sacó ventaja en la lucha por la segunda posición.

