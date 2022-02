ENCUENTRO Nº 14. En 13 partidos, Puerto Nuevo no ganó y Berazategui logró 6 victorias. Empataron en 7 ocasiones. El Portuario convirtió 15 goles en tanto que Berazategui marcó 30. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 6 encuentros, el equipo de nuestra ciudad no ganó ningún partido (7 goles) y Berazategui obtuvo 3 victorias (17 goles). Igualaron en 3 oportunidades. COMO LOCAL BERAZATEGUI. En 7 juegos, Puerto Nuevo no ganó ningún encuentro (8 goles) y Berazategui logró 3 triunfos (13 goles). Empataron 4 veces. En Primera C jugaron 4 partidos, con 3 empates y una victoria de Berazategui. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El lunes 22 de abril de 2008, por la 29° fecha del Campeonato de la Primera D 2007/08, Puerto Nuevo cayó 4-2 ante Berazategui en la cancha de El Porvenir. Para el cuadro Naranja convirtieron Matías Italiani, Mauricio Soto y Gustavo Pastor (2), mientras que los tantos Portuarios los marcaron Gabriel Valiela y Maximiliano Alegría. EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL: El sábado 3 de noviembre de 2007, por la 12ª fecha del Campeonato 2007/08 de la Primera D, Puerto Nuevo perdió 6-1 frente a Berazategui. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL* El domingo 18 de diciembre de 1994, por la 4º fecha del Torneo Apertura del Campeonato de la Primera C temporada 1994/95, Puerto Nuevo empató 1-1 frente a Berazategui. PUERTO NUEVO (1): Pablo Cappelletti; Walter Barrios, Gustavo Kerke, Julio Viso y Juan Gamarra; Javier González, Ramón Godoy, M. Jiménez y Fabián Gamboa (Marcelo Pasquet); Luis Tellería (Cerrutti) y Roque Cabezas. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Ariel Aguila, Aguilar y Mariano Gastañaga BERAZATEGUI (1): Diego Rivieri; Fernando Gervatovsky, Walter Alfonso, Jorge Balanda y Adrián Barbona; Nelson Sanabria (Diego Garbacci), Juan José Nievas, Fernando Quaglia (Gustavo Ferrutti) y Adrián Fernández; Lucio Bernald y Pablo García. DT: Jorge Vendakis. SUPLENTES: B. Sánchez, Gabriel Lugones y Ricardo Posadas. GOLES: PT 25m A. Fernández (B). ST. 5m J. González (PN). EXPULSADOS: PT 44m Kerke (PN) y Bernald (B). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: M. López. *Dedicado a los historiadores Pedro Mingo, Gabriel de Brown de Adrogué y Ezequiel de Berazategui, quienes aportaron datos sobre los jugadores de Berazategui.