El viernes, en el Teatro Pedro Barbero, el Portuario presentó su nueva indumentaria. En la previa a su debut, el viernes por la noche, Puerto Nuevo presentó la nueva indumentaria que utilizará durante el Torneo Apertura de la Primera C que comenzará hoy. Durante la presentación, realizada en el Teatro Municipal Pedro Barbero, se recordó el exitoso año 2021 del Auriazul que se consagró campeón invicto del Torneo Apertura de la Primera D y que, luego de disputar el Reducido, consiguió el histórico ascenso a la Primera C. Además, estuvieron presentes los jugadores Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Eliseo Aguirre, Agustín Monteleone, Facundo Brito, Javier Balbuena, Selem Lojda, Luis Rodríguez, Brian Picca y Rodrigo Martínez. Y en representación del equipo femenino, Candela Valdez. Fueron los encargados de lucir y mostrar la camiseta titular, la alternativa, la chomba de salida y la casaca de arqueros, todas prendas a carga de la compañía SAMA Deportes. Durante el acto, desde el club se agradeció a los sponsors que acompañan al equipo: SAMA Deportes, Campanitas Mora Indumentaria, Ameghino Servicios Industriales, Marmolería Alecar, Andys Pizzería y la Municipalidad de Campana. Finalmente, el presidente de la institución, Francisco Carnero, cerró la presentación agradeciendo a todas las personas que los acompañan. "Es una nueva camiseta, una nueva historia a partir del domingo. Espero que sea la mejor posible en este nuevo desafío de jugar en la Primera C. Que se nos den los resultados", se ilusionó.

LOS JUGADORES LUCIERON LOS DISTINTOS MODELOS DE CAMISETA Y TAMBIÉN DE LA CHOMBA DE SALIDA, TODOS A CARGO DE LA COMPAÑÍA SAMA DEPORTES (FOTO: SAMANTA DAMARIO).





BRIAN PICCA, LUIS RODRÍGUEZ Y RODRIGO MARTÍNEZ, LUCIENDO LAS NUEVAS CASACAS (FOTO: SAMANTA DAMARIO).