DERROTA MILLONARIA

Después de su suculento mercado de pases, River Plate comenzó con el pie izquierdo su participación en la Copa de la Liga Profesional 2022: ayer perdió 1-0 en su visita a Unión de Santa Fe, que se impuso con un polémico penal convertido por Mauro Luna Diale. Además, este sábado, Huracán venció 1-0 como local a Lanús, mientras Estudiantes derrotó 2-1 a Independiente en La Plata.

DEBUTA BOCA

Este domingo se cierra la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, con tres partidos. En el primer turno, Racing Club recibirá a Gimnasia de La Plata (17.00). Luego, Platense y Talleres se medirán en Vicente López desde las 19.15. Y, finalmente, todo concluirá con el debut de Boca Juniors, que recibirá a Colón de Santa Fe desde las 21.30 horas.

GRITO DE ÁGUILA

Con un gol del campanense Germán Águila, Dock Sud venció ayer 2-1 como local a Los Andes en el inicio del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. Otros dos campanenses jugaron ayer en el arranque de la categoría: en UAI Urquiza, Santiago Prim ingresó en el ST, en la derrota 2-0 ante Comunicaciones; y en Fénix, Juan Ignacio Mercier también entró como relevo, durante la victoria 2-0 como visitante sobre San Miguel. La jornada del sábado se completó con: Deportivo Merlo 1-0 Acassuso y Deportivo Armenio 1-0 Ituzaingó. En cambio, Villa San Carlos vs Cañuelas fue suspendido por incidentes cuando el elenco de Berisso ganaba 1-0. Hoy se cierra la primera fecha con dos partidos: Defensores Unidos vs J.J. Urquiza y Talleres (RE) vs Argentino (Q).

CHELSEA CAMPEÓN

Con un gol de penal de Kai Havertz a falta de tres minutos para el final del tiempo suplementario, Chelsea derrotó 2-1 a Palmeiras en la final del Mundial de Clubes. A los 10 minutos del segundo tiempo, Romelu Lukaku abrió la cuenta para el conjunto inglés, mientras a los 19 empató Raphael Veiga, de penal.

DOBLETE DE CORREA

Con dos tantos de Ángel Correa, Atlético Madrid le ganó ayer 4-3 a Getafe y retornó al cuarto puesto de La Liga de España. En tanto, el líder Real Madrid igualó 0-0 como visitante con Villarreal. Hoy se destaca el clásico catalán: Espanyol recibe a Barcelona desde las 17.00 (hora argentina).

GOLEÓ EL CITY

Por la 25ª fecha de la Premier League, Manchester City goleó ayer 4-0 a Norwich y extendió a 12 puntos su ventaja sobre Liverpool, que hoy visita a Burnely. El sábado, además, Leeds United perdió 3-0 con Everton, mientras Manchester United igualó 1-1 con Southampton.

CHANCE PARA MILAN

Por el empate 1-1 de ayer entre Napoli (53 puntos) e Inter (54), este domingo Milan (52) tendrá la oportunidad de treparse a lo más alto de la Serie A cuando reciba la visita de Sampdoria por la 25ª fecha del campeonato italiano.