El talentoso mediocampista se refirió a la derrota y se mostró disconforme con la actuación del árbitro Fabricio Llobet. Luego de la derrota ante Guillermo Brown, el mediocampista Ezequiel D´Angelo fue claro respecto a por qué Villa Dálmine se quedó con las manos vacías en este debut: "No fuimos inteligentes", aseguró. "En el segundo tiempo ellos salieron mejor que nosotros y nos quedamos muy rápido con uno menos. La expulsión condicionó por completo el trámite. Jugamos un buen primer tiempo y en el segundo, a pesar de todo, tuvimos dos situaciones muy claras de gol. No las convertimos y lo pagamos caro", agregó el zurdo en diálogo con LAD. Además, también se mostró contrariado por la actuación del árbitro Fabricio Llobet: "Nos inclinó totalmente la cancha. Adentro se sentía que todas las divididas eran para ellos y no se le podía hablar ni marcarle nada. Me pareció raro", señaló al respecto. D´Angelo fue titular, pero no jugó como volante interno, dado que Marcelo Franchini decidió modificar el esquema (pasó del 4-3-3 al 4-2-3-1) y, entonces, se ubicó por delante del "doble 5" para tratar de asociarse con ambos extremos y también con Juan Pablo Zárate. Y en el arranque del juego, el zurdo estuvo participativo, situación que coincidió con el mejor momento del equipo: "En el primer tiempo, sobre todo en los primeros 25 minutos, fuimos amplios dominadores y contamos con varias situaciones. Pudimos tener asociaciones y logramos llegar con buenos centros", contó. "Hay que agarrar lo que hicimos en el primer tiempo, quedarse con eso y corregir lo otro. Recién es la primera fecha, pero da bronca porque era un partido ganable, sobre todo después del primer tiempo, que nos había dejado buenas sensaciones", cerró D´Angelo.

EL TALENTOSO MEDIOCAMPISTA JUGÓ COMO ENLACE EN EL SISTEMA 4-2-3-1.



SEIS GANADORES EN EL ARRANQUE Disputados los primeros diez partidos de este populoso campeonato de la Primera Nacional, seis equipos picaron en punta gracias a sus respectivas victorias. Uno de ellos, claro está, es Guillermo Brown de Puerto Madryn, que venció 2-1 a Villa Dálmine en Campana. El resto: Almagro (le ganó 2-1 a Mitre como local), Deportivo Madryn (1-0 a Agropecuario como local), San Martín de Tucumán (2-1 a Temperley como visitante), All Boys (1-0 a Atlanta en Floresta) y Almirante Brown (4-2 a Chacarita en Isidro Casanova, con triplete de Cristian Chávez). Esta fecha inaugural había comenzado el viernes, con el empate 0-0 entre Deportivo Morón y Tristán Suárez en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Ayer, en tanto, también empataron: Flandria 1-1 Defensores de Belgrano, Alvarado (con Nazareno Solís como titular) 1-1 Sacachispas y Gimnasia de Jujuy 3-3 Brown de Adrogué. Hoy domingo se jugará otros cuatro encuentros: Deportivo Maipú vs Independiente Rivadavia (17.00), Gimnasia de Mendoza vs San Martín de San Juan (17.30), Güemes vs Estudiantes de Buenos Aires (20.00) y Estudiantes de Río Cuarto vs Instituto (21.15). Mientras mañana lunes, la fecha se cerrará con otros cuatro cotejos: Deportivo Riestra vs Santamarina (17.00), San Telmo vs Chaco For Ever (17.00), Nueva Chicago vs Ferro Carril Oeste (19.15) y Belgrano vs Atlético de Rafaela (21.30).