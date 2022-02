Accidente fatal en Las Acacias

En la madrugada de ayer murió un motociclista de 21 años tras colisionar con un auto. Brian Sebastián Rodríguez, vecino de 21 años, falleció el lunes a primera hora de la madrugada, mientras era trasladado por una ambulancia del SAME al hospital municipal, donde ingresó por la Guardia sin signos vitales y no pudo ser reanimado. Minutos antes, había colisionado con un Mitsubishi Colt mientras conducía una Jianshe de 125 cc en la calle José Hernández al 600, barrio Las Acacias, a metros de la avenida Rivadavia. A la dramática y triste circunstancia, se sumaron varias horas de zozobra, dado que inicialmente no los uniformados no habían podido identificar fehacientemente la identidad de Brian para dar aviso a sus familiares. Desde estas páginas, nos sumamos respetuosamente al dolor por la irreparable pérdida.



El choque fatal ocurrió la calle José Hernández, a metros de Rivadavia.





El Mitsubishi presentaba un fuerte impacto frontal, sobre el lado del conductor.

#Ahora choque frontal de moto y auto en José Hernández y Rivadavia, barrio Las Acacias. Una Jianshe 150 y un Mitsubishi. El joven de la moto, sin casco, fue trasladado inconsciente por SAME al hospital. Lamentablemente falleció en el traslado. Aún no hay datos. pic.twitter.com/LSs9ErWr0M — Daniel Trila (@dantrila) February 14, 2022